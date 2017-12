Plus de 25 milliards de FCFA pour la promotion de prêts immobiliers dans la zone UEMOA

23 Décembre 2017

Lomé, Togo, 23 décembre (Infosplusgabon) - La Caisse régionale de refinancement hypothécaire (CRRH-UEMOA), a signé, vendredi, à son siège à Lomé, des instruments juridiques de mise à disposition de ressources mobilisées lors de la 7ème émission obligataire, clos le 4 novembre dernier, avec un montant de 25,1 milliards de FCFA, pour la promotion de l’habitat en faveur des revenus modestes, a-t-on constaté sur place.

Les cinq banques u Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d’ivoire, du Sénégal et du Togo vont bénéficier de ressources émanant des 25,1 milliards de F CFA mobilisés lors de l’emprunt obligataire, clos le 4 novembre dernier, pour refinancer des projets d’habitat en faveur des revenus modestes au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à un taux faible, "très compétitif", pour une durée de 12 ans.

Christian Agossa, Directeur général de la CRRH-UEMOA, a salué les engagements de son institution qui œuvre pour des appuis aux banques, en vue du refinancement de l’habitat dans la zone de l’UMOA où le besoin se fait sentir.

Selon des chiffres obtenus au sein de l’UEMOA, on estime que 800.000 nouveaux logements au moins seraient nécessaires chaque année pour remédier à la pénurie de logements. Or, les banques de l'UEMOA n'octroient qu'environ 15.000 nouveaux prêts hypothécaires par an, ce qui représente une infime fraction des besoins, souligne-t-on.

Les pays de l’UEMOA, précise-t-on, comptent aujourd’hui 110 millions d’habitants et cette population sera de 220 millions dans 20 ans.

Ainsi, au niveau de la CRRH-UEMOA, l’objectif à atteindre est d’allonger la durée des prêts hypothécaires, actuellement de 7 à 8 ans en moyenne, pour aller à 12 ans et au-delà, a plaidé Christian Agossa.

La CRRH-UEMOA, logée dans les enceintes du siège de la BOAD à Lomé, est spécialisée dans le refinancement des prêts au logement des établissements bancaires de la zone UEMOA et mobilise des ressources sur les marchés financiers à travers des emprunts obligataires et autres valeurs mobilières.

Elle offre aux établissements de crédit de l’UEMOA, des ressources financières de longue durée sur le marché financier de l’Union pour le refinancement de prêts à l’habitat consentis aux clients à des taux plus compétitifs

Son actionnariat est constitué de 54 banques commerciales de la zone UEMOA et des institutions financières telles que la BOAD, la BIDC, la SFI et helter Afrique.

