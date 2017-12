Ouverture à Bamako des journées nationales des communes

23 Décembre 2017

Bamako, Mali, 23 décembre (Infosplusgabon) - Le président malien, Ibrahim Boubacar kéita, a présidé ce vendredi à Bamako la 14ème édition des journées nationales des communes dont le thème est :"Ensemble pour une meilleure gouvernance locale".

Pendant deux jours, plus de 1000 maires et conseillers communaux venus des 703 communes que compte le Mali, vont faire un diagnostic sans complaisance du processus de décentralisation au Mali, tout en identifiant les acquis et les faiblesses et proposer des solutions aux plus hautes autorités du pays.

S'exprimant lors de l'ouverture des travaux, le président malien a appelé les élus locaux à un changement de comportement pour une meilleure gestion des collectivités en vue de réussir la politique de décentralisation enclenchée par le gouvernement depuis plus de 20 ans.

Il a notamment mis en garde les maires contre les spéculations foncières et les a invités à plus de rigueur, de droiture et d'honnêteté dans le gestion des communes.

Il a par ailleurs indiqué que son gouvernement s'est engagé à approfondir la décentralisation, citant au passage entre autres la création des agences régionales de développement et de l'adoption des textes fondamentaux régissant le processus de décentralisation.

