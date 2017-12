Etats-Unis : Le Conseil de sécurité va étudier un ensemble d'éléments lors des révisions du maintien de paix

23 Décembre 2017

New York, États-Unis, 23 décembre (Infosplusgabon) - Le Conseil de sécurité des Nations Unis a exprimé, jeudi, son intention d'étudier un ensemble d'éléments lors de la révision des mandats et de la configuration des missions de maintien de paix.

En adoptant une déclaration présidentielle, le Conseil a souligné plusieurs éléments relatifs à la réconciliation et à la paix durable qui seront bénéfiques pour les révisions du maintien de paix, et a exprimé son intention d'étudier ces éléments "quand et où l'occasion se présente et sur la base du cas par cas".

Parmi ces éléments figurent l'évaluation de l'application du mandat dans toutes ses dimensions, y compris la coopération du pays d'accueil, l'usage de bons offices spéciaux et de l'expertise technique dans les missions pour soutenir les processus politiques nationaux et l'existence de buts clairement définis et d'objectifs guidés par un accord spécifique sur les étapes vers la réconciliation et la paix durable.

Lors de la révision des mandats de maintien de paix, le Conseil va étudier aussi des éléments tels que la conduite des analyses périodiques, stratégiques et intégrées des opportunités, les risques et obstacles que rencontreront les autorités nationales et locales pour rétablir et maintenir la paix, de même que la précision sur les rôles et responsabilités des opérations de maintien de paix de l'ONU, les équipes du pays de l'ONU et d'autres acteurs compétents. Cela inclurait des entités de l'architecture de l'ONU et les agences de l'ONU, les fonds et programmes pour la livraison d'aide prioritaire au pays.

En plus, les révisions du maintien de paix doivent prendre en compte l'existence d'une stratégie de retrait qui cherche à poser le fondement d'une paix à long terme et durable.

Le Conseil a noté l'intention exprimée par le Secrétaire général pour conduire les révisions des missions de maintien de paix, en lui demandant d'inclure, dans ses rapports, les analyses concernant la manière dont les recommandations sur ces éléments sont appliquées.

