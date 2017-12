Des trafiquants camerounais arrêtés avec des pointes d’ivoire au Congo

21 Décembre 2017

Brazzaville, Congo, 21 décembre (Infosplusgabon) - Les éco-gardes du Projet de gestion des écosystèmes périphériques du parc national d’Odzala Kokoua, au nord du Congo, ont arrêté cinq individus de nationalité camerounaise avec deux pointes d’ivoire en provenance du district de Mokéko, a annoncé jeudi la radio publique qui n'a pas précisé la date de ces arrestations.

Celles-ci ont été opérées lors de patrouilles et de fouilles effectuées à différents postes de contrôle, pour mettre la main sur d'éventuels trafiquants d’armes de guerre et d’animaux sauvages protégées par la loi.

Les cinq individus arrêtés de nationalité camerounaise,Sylla Mamadou, Tchari Moumoun, Imam à Ngombé, Ousman Sakaria, serviteur à Ngombé, Assaffi Doutoum, prédicateur à la mosquée d’Ouesso et Abdouraman Youssouf, imam à Pokola, seraient impliqués dans le commerce illégal d’ivoire qui sévit dans le département de la Sangha, au nord du Congo.

Chacun d’eux a un rôle bien précis dans ce réseau criminel international: fournisseur en armes et munitions, transporteur, commerçant. Ils utilisent leur foi comme couverture, ternissant ainsi l’image de la religion. Il s’agit d’un coup dur pour la communauté musulmane basée dans la Sangha.

Ils encourent des peines de plus de 5 ans d'emprisonnement ferme pour détention, circulation et tentative de commercialisation de deux pointes d’ivoires d’éléphants.

L’éléphant est menacé d’extinction dans de nombreux endroits à cause du braconnage pour ses pointes.

La forêt Tri-nationale Dja-Odzala-Minkebe (TRIDOM) est particulièrement touchée par le grand braconnage. La zone est connue comme un des endroits les plus chauds de l’Afrique pour le trafic d’ivoire et le braconnage d’éléphants. Les actes de pillage de la biodiversité, en général, et de la faune, en particulier, par plusieurs citoyens véreux et corrompus sont fréquents au Congo.

En République du Congo, l’éléphant fait partie des espèces intégralement protégées par la loi qui punit "l’importation, l’exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées et de leurs trophées sont strictement interdits, sauf dérogation spéciales de l’administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique".

