Le FMI plaide pour des réformes fortes et immédiates en matière de gouvernance au Congo

Brazzaville, Congo, 21 décembre (Infosplusgabon) - A l'issue d'une mission de deux semaines au Congo, le Fonds monétaire internationale (FMI) , a invité, mercredi soir, à Brazzaville, le gouvernement congolais à faire des réformes fortes et immédiates en matière de gouvernance, dans une déclaration parvenue jeudi à Infosplusgabon.

"Les autorités devront faire des réformes fortes et immédiates en matière de gouvernance pour ancrer les attentes d'un changement positif dans la gestion des ressources publiques", a précisé la mission du FMI, dirigée par Abdoul Aziz Wane qui a séjourné à Brazzaville du 5 au 20 décembre pour poursuivre les discussions avec les autorités congolaises sur le programme économique et financier du pays et un possible soutien financier du FMI.

À cet égard, l'équipe du FMI a salué l'intention du gouvernement d'approuver début 2018 une étude sur la gouvernance qui guidera les futures réformes.

Ces réformes devraient inclure la mise en place d'un ensemble d'organes indépendants de lutte contre la corruption, la déclaration d'actifs pour les hauts fonctionnaires, la mise en place et le renforcement de mécanismes de contrôle de certaines structures publiques, notamment les sociétés pétrolières publiques et les grands projets d'investissement.

"Les autorités et la mission ont fait des progrès dans la formulation de politiques macroéconomiques et structurelles à moyen terme qui pourraient être soutenues par le FMI. La mission accueille favorablement le projet de budget pour l’exercice 2018, qui contribuera à rétablir la viabilité budgétaire et la stabilité extérieure régionale, tout en augmentant le soutien aux groupes vulnérables, dont les femmes", indique la déclaration.

Selon les experts du FMI, la mission a également pris note des mesures envisagées par les autorités pour restaurer la viabilité de la dette à moyen terme et a encouragé les autorités à finaliser le recrutement de conseillers juridiques et financiers à cet effet.

"L'économie du Congo continue de subir les contrecoups de la baisse des prix du pétrole, d’une dette insoutenable et des faiblesses dans la gouvernance. Une récession plus profonde de l'économie non pétrolière en 2017 - avec une baisse de 9,2 pc - nuit aux segments les plus vulnérables de la population. L’ajustement budgétaire soutenu entrepris depuis 2015 a réduit les déséquilibres économiques, mais ces derniers restent toutefois importants du fait que les marges budgétaires du gouvernement sont presque épuisées",, ajoute le FMI.

"L'accumulation d'arriérés de l'État met en péril l'activité du secteur privé, contribuant aux pénuries de liquidités bancaires et compromettant la provision des services sociaux. La faiblesse des organismes de lutte contre la corruption et des statistiques limite la mise en œuvre des lois et règlements, et augmentent les vulnérabilités économiques", déplore le FMI.

Selon la déclaration, "l’'équipe du FMI continuera à travailler avec les autorités au cours des prochaines semaines dans plusieurs domaines, notamment sur le rétablissement de la viabilité de la dette, le renforcement de la gouvernance et le financement adéquat du programme. Une fois ce travail achevé, un arrangement financier visant à soutenir le programme économique du Congo sera discuté au niveau du personnel du FMI avant d'être proposé à l'examen du Conseil d'administration..

Au cours de sa mission au Congo, l'équipe du FMI a rencontré le Premier ministre, Clément Mouamba, le ministre des Finances, Calixte Nganongo et d'autres hauts fonctionnaires. L'équipe a également rencontré des représentants de la communauté diplomatique, du secteur privé, de la société civile et des partenaires du développement.

