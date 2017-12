Taïwan accorde une subvention de 1,5 milliard F CFA pour une unité de cardiologie au Burkina

20 Décembre 2017

Ouagadougou, Burkina Faso, 20 décembre (Infosplusgabon) - La République de Chine (Taïwan) a accordé au Burkina Faso une subvention de 1,5 milliard F CFA pour la mise en place d’une unité de coronarographie et de cardiologie interventionnelle dans un hôpital de Ouagadougou, a-t-on appris mercredi, du ministère en charge des Finances.

Cet important don va permettre d’aménager les locaux déjà existants au CHU de Tengandogo, de les équiper et de procéder à la formation du personnel nécessaire au fonctionnement de cette unité qui constitue une première au Burkina Faso, lit-on dans un communiqué du ministère des Finances.

« Les deux parties, tout en se réjouissant de l’excellence et de l’exemplarité de la coopération entre la République de Chine (Taïwan) et le Burkina Faso, se sont engagées à tout mettre en œuvre afin que les ressources octroyées soient utilisées, avec efficacité et transparence, pour le bien-être des populations », précise le communiqué.

Les projets bilatéraux de la part de Taïwan existent dans tous les secteurs au Burkina Faso : la formation professionnelle, l’assistance technique en agriculture, l’importation de la technique solaire, la construction d’hôpitaux, l’enseignement du chinois, etc.

La Chine-Taïwan qui était reconnue en 1995 par 15 Etats africains, ne l’est, en 2017, que par le Burkina Faso et le Royaume du Swaziland, rappelle-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON/IOK/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon