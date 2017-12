RD Congo : Plus de 50.000 cas de choléra rapportés en 2017

20 Décembre 2017

Kinshasa, RD Congo, 20 décembre (Infosplusgabon) - Plus de 50.000 cas de choléra ont été rapportés en RD Congo depuis le début de l’année 2017, a indiqué, mercredi, au cours de la conférence hebdomadaire de l’ONU, Ivon Idoumou, porte-parole a.i. de l’Equipe-Pays des Nations Unies.

Pour M. Idoumou, il s’agit du nombre le plus élevé que la RD Congo ait connu depuis l’épidémie de choléra à Goma, au Nord-Kivu (Est de la RD Congo), il y a plus de trente ans, suite à l’afflux massif de réfugiés rwandais.

Le choléra, a-t-il souligné, est endémique dans de nombreuses régions de la RD Congo, en particulier à l’Est du pays. Il touche aussi de plus en plus de nouvelles zones suite aux conflits et aux mouvements des populations, entre autres dans la province du Tanganyika et du Sud-Kivu où le nombre de cas de choléra a doublé entre 2016 et 2017.

Le choléra est également apparu au Centre du pays, dans la région du Kasaï, ainsi qu'à l’Ouest du pays, entre autres, dans la province du Kongo Central.

Plusieurs facteurs contribuent à la flambée de choléra auquel le pays fait face. Il s’agit notamment de l’accès limité à l’eau potable et à l’assainissement, le faible respect des règles d’hygiène nécessaires pour se prémunir contre la maladie, ainsi que le manque de structures appropriées pour la prise en charge des cas. Les structures étatiques sont faiblement impliquées dans la lutte contre le choléra. De plus, les moyens financiers apportés par les bailleurs ne sont pas à la hauteur des besoins nécessaires à la réponse à l’épidémie.

L’UNICEF, en tant que chef de file du cluster eau, assainissement et hygiène coordonne aux cotés du gouvernement de la RD Congo, la réponse à l’épidémie de choléra. L’UNICEF apporte également un appui technique en équipements et en stocks d’urgences à ses partenaires sur le terrain pour prévenir le choléra et organiser la prise en charge de cas. L’UNICEF fournit du chlore, du savon, des kits de lavage des mains, ainsi que des boîtes à images pour la sensibilisation.

