La Bad et le gouvernement mozambicain éclairent 80.000 foyers et entreprises

20 Décembre 2017

Maputo, Mozambique, 20 décembre (Infosplusgabon) - "L'expansion de la sous-station de Dondo ne fera pas qu'éclairer des ménages et groupes familiaux, mais aussi renforcera la croissance industrielle des provinces de Sofala et de Manica, en créant des marchés dynamiques pour des produits agricoles et contribuer ainsi à la création d'emplois et à la croissance économique du pays", déclare le Président Filipe Nyusi, le chef de l'Etat mozambicain, lors de la cérémonie de lancement du projet de l'électricité IV dans le district de Dondo.

La Banque africaine de développement (Bad) a octroyé 35 millions de dollars américains de prêts à taux bonifié venant du Fonds africain de développement (Fad) et 10 millions de dollars américains venant du Fonds Opep pour le développement international (Ofid), gérés par la banque, pour financer le projet.

Selon l'organe de presse de la Bad, le projet de la sous-station de Dondo permettra à 80.000 ménages et entreprises d'avoir accès à l'électricité et améliorera la fiabilité et la qualité de l'alimentation électrique à plus d'un million de personnes dans les provinces de Sofala et de Manica, au centre du Mozambique.

Le projet prévoit la construction d'une ligne aérienne de transmission de 170 km et 220 kilovolts, le long du corridor de Beira.

Le président de la Bad, Akinwumi Adesina, représenté à la cérémonie de lancement par Pietro Toigo, le directeur national de la banque pour le Mozambique, a dit: "Cela a été un long projet présentant beaucoup de défis, mais nous nous réjouissons d'avoir tenu le cap et aujourd'hui nous pouvons célébrer le fait que 80.000 foyers et entreprises bénéficient d'un nouvel accès à l'énergie, rien que dans la province de Sofala.

"Cela est une étape vers l'accomplissement du but du Mozambique à fournir un accès total à l'électricité pour tous les citoyens d'ici 2030", a-t-il affirmé, ajoutant que la banque s'est engagée à soutenir le gouvernement à éclairer et alimenter le Mozambique.

Selon Mateus Magala, le président et Pdg de la Electricidade de Mozambique (Edm), le partenaire du projet, "nous considérons la Banque africaine de développement comme un partenaire sûr pour le développement du secteur de l'énergie du Mozambique.

"Notre vision à transformer le Mozambique en un centre énergétique pour la sous-région de la Communauté de développement de l'Afrique australe (Sadc), en exploitant sa position géographique comme un point d'accès pour six pays voisins et plus, en élargissant la base d'exportation de son énergie par un renforcement du système d’interconnexion régionale".

FIN/INFOSPLUSGABON/EDF/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon