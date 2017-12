L'armée abat 20 membres de Boko Haram et sauve une centaine de personnes

20 Décembre 2017

Abuja, Nigeria, 20 décembre (Infosplusgabon) - L'armée nigériane a annoncé, mercredi, que ses soldats ont abattu 20 rebelles de Boko Haram lors d'une "opération de nettoyage" dans le Bassin du Lac Tchad.

L'armée a ajouté avoir capturé 17 rebelles de Boko Haram, sauvé une centaine de personnes, récupéré des véhicules et des munitions.

Le porte-parole de la 8ème Division de l'armée nigériane, le Colonel Timothy Antigha, a cependant indiqué, dans un communiqué, que six soldats ont été blessés à divers degrés au cours de l'opération. Ils ont été évacués sur l'hôpital militaire pour y recevoir des soins".

Il a ajouté que des opérations ont été menées ces deux dernières semaines dans les îles de la région du Lac Tchad pour écraser les rebelles de Boko Haram habitant ces îles.

D'après le Colonel Antigha, "dans le cadre de la poursuite de l'Opération DEEP PUNCH 2, lancée pour déloger les terroristes de Boko Haram installés sur les îles isolées du bassin du Lac Tchad qui font partie du territoire nigérian, les troupes de la 8ème Division de l'armée nigériane dans le cadre de l'Opération LAFIYA DOLE, soutenue par les éléments du groupe de frappe des forces armées, a infligé de lourdes pertes aux terroristes de Boko Haram.

"L'opération qui a commencé il y a deux semaines, a été précédée de bombardements coordonnés aériens et d'artillerie des îles et localités occupées par les terroristes. Les rebelles se sont introduits clandestinement à Magumeri, Kauram et sur d'autres sites pour piller les biens, attaquer les forces de sécurité et les villageois. Les îles et les villages nettoyés sont ceux d'Arena Chiki, Chikun Gudu, Arena Waje, Sa'ada et Juwe.

Le colonel Antigha a ajouté que l'enquête préliminaire a révélé que la plupart des personnes secourues étaient retenues en otage et obligées de travailler dans les fermes.

Il a communiqué la liste du matériel et des munitions récupérés, à savoir: un camion de marque Mercedes; deux automitrailleuses, deux camionnettes, un canon antiaérien, cinq fusils AK-47, trois fusils de l'armée nationale, deux fusils G3 et un fusil à pompe.

Ont également été récupérés un lance-roquettes, deux obus, deux radios VHF et une paire de lunettes de vision nocturne.

Les soldats ont également saisi 55 cartouches de munition de 5,56 X 45 mmm, cinq torpilles Bangalore, deux obus de mortier de 120 mmm, et 1000 cartouches de munitions Ball Metal Link, 55 cartouches de munitions de 7,62 mm, 108 cartouches de munitions de 12,7 mm, deux cartes mémoire, deux crics hydrauliques et une batterie de 1,5 ampère.

