Des responsables de l'Onu saluent les condamnations à la prison à vie des violeurs d'enfants en Rdc

20 Décembre 2017

Kinshasa, Rd Congo, 20 décembre (Infosplusgabon) - Les émissaires des Nations unies sur la violence sexuelle dans les conflits et le chef de la mission de maintien de la paix en République Démocratique du Congo (Rdc) se sont félicités de la condamnation de 11 combattants d'une milice congolaise pour le viol de dizaines de fillettes - dont un bébé de 18 mois - dans la vaste province de l'Est de ce pays en proie à des troubles.

Les représentantes spéciales du secrétaire général des Nations unies sur la violence sexuelle dans les conflits et pour les enfants dans les conflits armés, Pramila Patten et Virginia Gamba, respectivement, se sont félicitées de la décision des autorités de la justice militaire en Rdc de condamner un parlementaire de la province et des membres de la milice de "l'Armée de Jésus" pour les crimes contre l'humanité commis par le viol de dizaines de fillettes entre 2013 et 2016 à Kavumu, une localité de la province du Sud-Kivu.

Le tribunal militaire du Sud-Kivu a condamné, le mercredi 13 décembre, Frederic Batumike, un député de la province du Sud-Kivu et 11 autres individus à la prison à vie pour l'enlèvement et le viol de 38 enfants, selon un communiqué des Nations unies publié mardi.

En plus de les condamner à la prison à vie pour crimes contre l'humanité pour viol et meurtre, le tribunal a également accordé des dommages et intérêts aux victimes.

"Les enfants survivants des violences sexuelles à Kavumu et leurs familles et communautés ont fait preuve d'un courage exceptionnel tout au long du procès ", a déclaré la représentante spéciale, Patten. "Je loue leur courage et espère que le jugement rendu aujourd'hui soit à la mesure de leurs souffrances".

Elle a souligné que "ce jugement et les condamnations à la prison à vie prononcés par la justice militaire sont un pas important pour mettre fin à l'impunité pour les violences sexuelles en Rdc".

Les émissaires ont également félicité les acteurs de la société civile pour leur rôle. "Cette affaire démontre qu'avec de la volonté politique, des responsables gouvernementaux bien formés, l'implication de la société civile et une presse engagée, il peut y avoir une justice pour la violence sexuelle", a estimé Mme Gamba.

Mme Patten a ajouté: "Je suis satisfaite que l'équipe des experts des Nations unies sur le respect de l'Etat de droit et les violences sexuelles dans les conflits ait pu être déployée pour assister les autorités du système judiciaire militaire de manière appropriée pour s'assurer que le dossier de Kasumu soit prioritaire conformément au communiqué conjoint signé par mon bureau avec le gouvernement de la Rdc en 2013".

"Les réparations de nature à changer leurs vies qui ont été accordées par le tribunal aux enfants victimes doivent être versées pour que la justice soit pleinement rendue et les coupables doivent purger leurs peines", ont-elles souligné.

Pour sa part, la mission de stabilisation des Nations unies en Rdc, Monusco, s'est félicitée samedi de ces condamnations à la prison à vie infligées par les autorités congolaises et a qualifié cette décision "d'étape majeure dans la lutte contre l'impunité pour les violences sexuelles en Rdc".

Le chef de la Monusco, Maman Sidikou, a indiqué que cette décision envoyait un message clair sur le fait que "nul n'est au-dessus des lois, quel que soit son titre".

M. Sidikou a qualifié la tenue de ce procès de "fruit des efforts collectifs et soutenus du représentant personnel du chef de l'Etat congolais en charge de la lutte contre la violence sexuelle et le recrutement des enfants, ainsi que des divers acteurs engagés dans la lutte contre l'impunité".

Il a invité les autorités congolaises "à poursuivre leurs efforts pour traduire en justice tous ceux qui violent les droits de l'homme, le droit humanitaire international et commettent d'autres crimes graves".

