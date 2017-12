Le Togo veut créer une Agence de promotion des exportations et des investissements

20 Décembre 2017

Lomé, Togo, 20 décembre (Infosplusgabon) - Des experts du ministère togolais du Commerce et de la promotion du secteur privé et du Centre du commerce international sont réunis depuis lundi à Lomé en vue de la validation d’une étude de faisabilité relative à la création d’une Agence togolaise de promotion des exportations et des investissements, a-t-on appris mercredi de sources officielles.

A l'issue de leurs travaux, ces experts auront à soumettre au gouvernement un document spécifiant le mandat et la mission de l’agence, la structure de gouvernance et le cadre organique, les sources de financement de l’agence et les services d’appui à la promotion des exportations et des investissements, indiquent des sources proches du ministère du Commerce.

Il s'agit de "permettre au gouvernement togolais de diligenter les procédures administratives nécessaires pour la mise en place effective de la nouvelle agence".

Le Togo, qui a perdu 02 points dans le dernier Rapport Doing Business, veut booster son économie qui subit, depuis août dernier, l’impact sur les affaires de la crise politique marquée par des manifestations de l’opposition pour des réformes institutionnelles et constitutionnelles.

On rappelle que lors du Conseil des ministres du 29 septembre dernier, le gouvernement avait créé une Cellule climat des affaires (CCA) pour booster le secteur du commerce en difficultés.

La CCA a pour objectif "d’assoir les conditions optimales de mise en œuvre efficace des réformes déjà opérées et celles à venir et favoriser la mise en œuvre des réformes permettant au secteur privé de créer la richesse et des emplois pour le bien-être des populations".

