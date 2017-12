Edition spéciale de la Biennale artistique et culturelle du Mali du 24 au 31 décembre à Bamako

20 Décembre 2017

Bamako, Mali, 20 décembre (Infosplusgabon) - Bamako, la capitale malienne, abritera, du 24 au 31 décembre, l’édition spéciale de la Biennale artistique et culturelle du Mali, après 6 ans d’interruption due à la crise sécuritaire et institutionnelle que le pays a connue en 2012, a-t-on appris auprès des organisateurs de l'évènement.

"Après 6 ans d’interruption de cette manifestation, suite à la crise multidimensionnelle que notre pays a connue, le gouvernement du Mali, dans son combat pour la recherche d’une paix durable, s’est engagé à donner une réponse favorable à l’une des plus grandes attentes des communautés, à savoir, la reprise de la Biennale artistique et culturelle", a expliqué le secrétaire général du ministère malien de la Culture, Andogoly Guindo, lors d'un point de presse, mardi, à Bamako.

Selon lui, la reprise de la biennale est une réclamation des populations sur toute l’étendue du territoire malien.

"La Biennale artistique et culturelle est un espace de rencontres et d’échanges intercommunautaires, crée aux premières heures de l’indépendance du Mali, en vue de favoriser le brassage et l’interpénétration des populations et contribuer à l’émergence d’une culture de paix et de citoyenneté", a rappelé le secrétaire général du ministère de la Culture, organisatrice de la manifestation en collaboration avec le Groupement patronal des agences de communications (GPAC), une structure privée.

Cette édition spéciale, dont le budget est estimé à plus de 350 millions de FCFA, mettra en compétition les artistes des 10 régions du Mali (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudénit) et du district de Bamako ,ainsi que ceux de la diaspora malienne et de l’Association des personnes vivant avec un handicap.

Chaque troupe sera constituée de 70 personnes contre 90 les éditions précédentes, ont souligné les organisateurs de la biennale dont l'ouverture, qui se déroulera au stade Modibo Kéita de Bamako, sera placée sous la présidence du chef de l'Etat malien, Ibrahim Boubacar Kéita.

