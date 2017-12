Le HCR renforce son soutien aux Camerounais réfugiés au Nigeria

20 Décembre 2017

Genève, Suisse, 20 décembre (Infosplusgabon) - Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a annoncé mardi le renforcement de sa présence dans le sud-est du Nigeria, afin d'apporter un soutien vital aux milliers de personnes ayant fui les troubles dans la partie anglophone du Cameroun.

"Depuis l'escalade des tensions entre les forces de sécurité et les manifestants indépendantistes dans la région anglophone du Cameroun, en octobre, des équipes conjointes du HCR et du gouvernement ont enregistré 7.204 nouveaux arrivants dans des zones reculées de l'État de Cross River, au Nigeria", a déclaré le porte-parole de l'agence onusienne, Andrej Mahecic, lors d'un point de presse à Genève.

Selon les informations dont disposent le HCR et le Nigeria, des milliers d'autres Camerounais attendent également d'être enregistrés.

Environ 70 pc des demandeurs d'asile enregistrés au Nigeria sont originaires de la région d'Akwaya, dans le sud-ouest du Cameroun. Ils sont accueillis par les communautés locales nigérianes près de la frontière et sont en majorité des femmes et des enfants.

Du fait de la poursuite des troubles au Cameroun et de l'arrivée de nombreux demandeurs d'asile, le HCR craint toutefois que les capacités de la population locale ne soient bientôt mises à rude épreuve.

Selon M. Mahecic, la saison des pluies a aggravé l'état du réseau routier dans cette région reculée, entravant l'acheminement de l'aide.

Malgré ces conditions difficiles, le HCR et ses partenaires distribuent de la nourriture et des articles de première nécessité, et assurent des soins médicaux.

L'agence onusienne déploie également davantage de personnel dans la région et coordonne ses activités avec ses partenaires et avec les autorités nationales et locales, afin de veiller à satisfaire les besoins de toutes les personnes affectées.

Mais le HCR souligne que des ressources supplémentaires seront nécessaires pour venir en aide aux nouveaux arrivants et renforcer ses efforts de coordination et d'aide.

Le HCR et ses partenaires ont élaboré un plan d'urgence pour se préparer à assurer une aide aux nouveaux arrivants au Nigeria.

FIN/INFOSPLUSGABON/PDC/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon