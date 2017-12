Entretiens Denis Sassou Nguesso - Saïd Djinnit sur la région des Grands Lacs

19 Décembre 2017

Brazzaville, Congo, 19 décembre (Infosplusgabon) - Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, a fait, lundi, à Brazzaville, au président congolais, Denis Sassou Nguesso, le point des conclusions des rencontres tenues dans la capitale congolaise le 18 octobre dernier, a annoncé la radio publique.

"Nous avons saisi l’occasion pour évoquer la situation dans la région et j’ai fait état, au président, d’un certain nombre d’idées que nous avons eues par les consultations avec nos collègues de la Conférence internationale sur la région des Grands lacs et l’Union africaine", a notamment déclaré Saïd Djinnit.

Sassou Nguesso et Saïd Djinnit ont également évoqué le cas des 14 soldats tanzaniens de la force des Nations unies tués en RDC, le 8 décembre dernier.

Le 19 octobre dernier, les chefs d’Etat et de gouvernement, réunis à Brazzaville pour la 7ème Conférence internationale des Grands Lacs et la 8ème réunion de haut niveau du Mécanisme régional de suivi de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, avaient pris des mesures visant le retour de la paix et de la sécurité dans cette région, notamment en République démocratique du Congo, rappelle-t-on.

