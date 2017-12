La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin en grève de 72 heures ce mardi

19 Décembre 2017

Cotonou, Bénin, 19 décembre (Infosplusgabon) - La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) appelle à une grève de 72 heures renouvelable, à partir de ce mardi, pour protester contre la gouvernance du président Patrice Talon.

Dans une motion de grève, la CSTB exige notamment "la libération immédiate des détenus politiques, Mètognon Laurent, Adégoké Moussa, Youssao Saliou Aboudou et leurs coaccusés et l’arrêt des poursuites politiques déguisées en poursuite disciplinaire contre Trèkpo Patrice".

Elle exige également le châtiment de tous les auteurs des crimes économiques et politiques, la satisfaction des revendications catégorielles des agents de tous les secteurs de la fonction publique, parapublic et privé, le traitement correct du régime statutaire et la formation des agents de tous les secteurs de la fonction publique avec relèvement de la grille indiciaire salariale.

La CSTB exige aussi du gouvernement "le retour dans le patrimoine national de toutes les sociétés publiques, parapubliques et de l’immeuble et domaine du ministère des Affaires étrangères, l’arrêt du processus de privatisation des sociétés, services publics et parapublics, la réintégration des agents licenciés des sociétés, services et entreprises privatisés ou liquidés, le recrutement massif des agents au profit des écoles et universités publiques, des services de santé publique".

Les syndicalistes voudraient aussi que le gouvernement supprime les taxes qui étouffent les transporteurs, petits producteurs et revendeurs et toutes les mesures excluant les filles et fils du pays des universités et écoles publiques,

La CSTB, qui rend responsable le gouvernement des déconvenues qui découleraient de la paralysie des différents secteurs de la vie du pays, exige aussi la reconnaissance aux agents de la fonction publique du droit d’élire et de destituer les gestionnaires des services et administrations.

