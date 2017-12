Bénin : Dispositions sécuritaires pour le pèlerinage mondial des chrétiens célestes

19 Décembre 2017

Porto-Novo, Bénin, 19 décembre (Infosplusgabon) - Le saint siège de l’Eglise du christianisme céleste situé à Porto-Novo a rassuré ses fidèles de la tenue du pèlerinage annuel mondial et dit avoir pris des dispositions sécuritaires et sanitaires pour la réussite de l’événement, indique un communiqué publié lundi.

Selon ce communiqué, les responsables du Christianisme céleste invitent les membres à observer les dispositions prescrites pour le transport, l’hébergement et la conduite à tenir sur les lieux du pèlerinage mondial qui regroupe, les 24 et 25 décembre de chaque année, à la plage de Sèmè (20 km de Cotonou), des milliers de fidèles en provenance du monde entier.

Ce pèlerinage, le seul événement mondial de ladite église, provoque chaque année, un déferlement de foule sur ce site sacré et causant de nombreux désagréments aussi bien sécuritaires que sanitaires.

Pour y remédier, la première personnalité de cette église, le pasteur Bénétt Adéogou, a recommandé à ses co-religionnaires d’utiliser des véhicules en bon état de fonctionnement et dont les pièces sont à jour pour le transport des pèlerins.

«Les bâchées et les camions sont exclusivement destinés pour le transport des bagages. Il leur est ordonné d’éviter les surcharges tant au niveau des véhicules à quatre roues que des engins à deux roues qui ne doivent transporter au maximum que deux personnes. Aucun pèlerin ne peut s'accrocher à un véhicule faute de place à l'intérieur, et les conducteurs des véhicules et motos se doivent de respecter scrupuleusement les consignes des agents en uniforme et d’éviter rigoureusement l'excès de vitesse», indique le communiqué publié à cet effet.

Sur le site du pèlerinage, tous les véhicules et autres engins doivent être garés sur les parkings qui leur sont réservés, et il est recommandé de respecter les consignes des agents en uniforme et des structures de sécurité de l'Église du Christianisme céleste et éviter d'obstruer les passages prévus pour la circulation dans le site.

Les responsables de l’église interdisent aux fidèles la défécation à des endroits en dehors des toilettes et des lieux d'aisance prévus sur le site et l’érection des autels secondaires.

Aucune animation ne doit s'observer sur le site aux heures des différents cultes, les 24 et 25 décembre, souligne le communiqué.

Sont également interdits, la consommation de l’eau de mer, le bain dans cette eau, le fait de laisser les aliments sans protection et à la portée de la poussière et des mouches. Les responsables de cette église attirent l’attention des pèlerins sur la surveillance des enfants pour qu’ils ne s’égarent pas.

Créée en 1947 par feu Samuel Biléou Oschoffa, l’Eglise du Christianisme céleste a fêté en septembre dernier, ses 70 ans d’existence.

FIN/INFOSPLUSGABON/INK/ GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon