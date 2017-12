Libye : Plénière du Parlement à Tobrouk pour choisir un nouveau gouverneur de la BCL

19 Décembre 2017

Tripoli, Libye, 19 décembre (Infosplusgabon) - La Chambre des représentants (Parlement) a entamé lundi soir, une plénière à Tobrouk (Est) pour l'élection d'un nouveau gouverneur de la Banque centrale de Libye (BCL), retransmise en direct par la télévision publique.

La session plénière a été retardée en raison de l'attente des députés venant de Tripoli.

Le nombre de députés présents au siège du Parlement à Tobrouk a dépassé le quorum requis, a indiqué une source parlementaire.

Les candidats au poste de gouverneur de la Banque centrale de la Libye sont au nombre de trois, à savoir, Mohamed Al-Choukri, Ahmed Rajab et Abdelhamid Chikhi, a indiqué la députée, Sultana Al-Mesmari, précisant qu'il sera procédé directement au vote du gouverneur lors de la plénière.

Elle a indiqué que la Chambre des représentants tiendra une autre session plénière demain, mardi, pour élire le premier vice-président de la Chambre des représentants, en remplacement de M'hamed Chouaib, qui a démissionné de ses fonctions samedi.

On rappelle qu'il existe deux gouverneurs de la Banque centrale de Libye, l'un basé à Tunis et l'autre à Beidha, accentuant la crise monétaire qui se caractérise par une baisse du taux du dinar sur le marché noir et le manque de liquidités.

Récemment, le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez Al-Sarraj, avait invité les deux gouverneurs à une réunion commune afin d'unifier l'Institut d'émission monétaire pour régler la crise économique dans le pays.

