Buhari rencontre les dirigeants de la Cedeao et de l'Ua à Abuja

16 Décembre 2017

Abuja, Nigeria, 16 décembre (Infosplusgabon) - Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a rencontré séparément ce vendredi le président de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) et le président de la Commission de l'Union africaine, au palais présidentiel à Abuja.

Au cours de ces rencontres, le Président Buhari a insisté sur la nécessité de la responsabilité et du bon voisinage dans la sous-région et sur le continent africain.

En s'exprimant alors qu'il recevait Marcel A. de Souza, président de la Commission de la Cedeao, M. Buhari s'est réjoui que l'organisation demande des comptes au personnel de son siège, ce qu'elle a fait récemment en invitant la Commission des délits économiques et financiers du Nigeria (Efcc) à examiner ses comptes.

"Merci pour cette fermeté et pour insister sur la transparence et la responsabilité au siège de la Cedeao", a déclaré le Président Buhari, en ajoutant que le Nigeria continuerait à remplir ses obligations envers l'organisation sous-régionale.

Le Nigeria va accueillir la 52ème Session Ordinaire de l'Autorité des chefs d'Etat et de Gouvernement de la Cedeao, samedi à Abuja.

Le Président Buhari a déclaré attendre un rapport officiel sur la situation en Guinée-Bissau lors de cette réunion, en notant: "Nos soldats doivent rentrer et j'espère que le président de ce pays va accepter un moyen constitutionnel de résoudre la situation sur place".

Le président de la Commission de la Cedeao a remercié le Nigeria pour avoir accepté d'abriter la 52ème Session ordinaire, en ajoutant que l'impact du Nigeria était tout à fait important au sein de l'organisation.

"Nous sommes sous pression financière en raison des attaques terroristes dans la sous-région, mais le Nigeria qui ne souffre pas de cette récession va avoir un impact sur toute la région", a déclaré M. de Souza.

Il a souligné que le Nigeria était le plus gros contributeur de troupes en Guinée-Bissau, tout en reconnaissant que "ces troupes ne pouvaient rester là indéfiniment".

Lors de son entretien avec Moussa Faki Mahamat de la Commission de l'Union africaine, le Président Buhari a indiqué que le bon voisinage et les bonnes relations étaient importants pour la sécurité et le développement économique.

"C'est la raison pour laquelle j'ai rendu visite à tous nos voisins. Ces relations sont essentielles pour la sécurité et le développement économique afin que nos jeunes puissent trouver des emplois", a noté le président.

Sur la situation en Libye, le Président Buhari a réaffirmé que chaque Noir n'était pas un Nigérian et qu'il était ainsi important de vérifier l'origine des personnes en détresse, avant de les évacuer.

"Nous essayons de ramener le plus de gens possible de la Libye. Mais chaque homme noir n'est pas un Nigérian. Certains affirment être des Nigérians quand ce n'est pas le cas et parce qu'ils ont détruit leurs documents de voyage, nous ne pouvons rien leur objecter, sauf qu'il faut des documents pour le prouver.

Sur le remplissage du Lac Tchad, qui est à l'ordre du jour, le président a déclaré: "Plus vite nous l'aurons fait, mieux cela vaudra, afin que nos jeunes ne continuent plus à affronter le désert du Sahara et la Mer Méditerranée".

Le patron de la Commission de l'Ua a félicité le Président Buhari pour ce qu'il faisait pour le Nigeria et pour l'Afrique.

Il a ainsi déclaré: "Sans le Président Buhari et sans le Nigeria, beaucoup de choses n'auraient pas été possibles. J'apprécie le rôle que vous avez joué dans mon élection et tout ce que vous avez fait pour la Cedeao, la Commission du Bassin du Lac Tchad et tout le continent.

"Nous suivons votre bataille contre la corruption et ce n'est pas un hasard si vous avez été choisi par les autres dirigeants africains pour porter ce combat en 2018.

"Votre engagement est notable et je demande votre soutien aux réformes que nous avons l'intention d'introduire à l'Ua. Votre appui est essentiel. L'Afrique doit parler d'une seule voix et celle du Nigeria est prépondérante".

