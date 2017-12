Le Conseil de sécurité soutient les efforts régionaux pour renouveler le pacte de paix du Soudan du Sud

16 Décembre 2017

New York, Usa, 16 décembre (Infosplusgabon) - Alors que le conflit sud-soudanais entre dans sa cinquième année, le Conseil de sécurité des Nations unies a réaffirmé, jeudi, son inquiétude quant à la situation du pays, et a exprimé un grand soutien à l'initiative régionale visant à sauver le traité de paix de 2015.

Dans une déclaration du président, le Conseil des 15 a affirmé qu'il "est profondément préoccupé par les actions commises par tous les acteurs du conflit, avec 7,6 millions de personnes qui ont maintenant besoin de l'aide, quatre millions de déplacés et six millions qui n'ont pas assez de nourriture pour se nourrir".

Le plus jeune pays du monde, le Soudan du Sud, a passé la plus grande partie de sa courte existence en conflit, frappé par une confrontation politique entre le Président Salva Kiir et son ancien Vice-Président Riek Machar qui s'est transformée en une véritable guerre sans merci à la fin de 2013, indique la déclaration.

Le Conseil a tenu compte le rapport intermédiaire de septembre 2017 de la commission conjointe de surveillance et d'évaluation (Jmec) et le fait qu'il considère que les acteurs du conflit n'ont pas réussi à mettre en œuvre des éléments concrets du traité de paix de 2015, dont le but était de mettre fin aux combats qui ont éclaté en décembre 2013.

Le Conseil a exprimé son soutien ferme au Forum de haut niveau de revitalisation initié par les Autorités gouvernementales sur le développement (Igad) visant à renouveler les efforts pour mettre en application le traité de 2015, en ajoutant qu'il "espère la mobilisation d'un forum pleinement inclusif et des progrès concrets sur l'initiative d'ici fin décembre.

La Igad est un mécanisme régional de l'Afrique orientale composé du Djibouti, de l’Érythrée, du Kenya, de la Somalie, du Soudan du Sud, du Soudan et de l'Ouganda.

Le Conseil a fortement demandé à toutes les parties de s'engager de manière constructive pour revitaliser le traité de paix de 2015, en soulignant qu'aucune partie ne devrait poser de conditions préalables pour sa participation.

Le Conseil a aussi exprimé une grande inquiétude concernant les obstacles qui bloquent toujours la livraison d'assistance essentielle pour sauver des Sud-soudanais, en condamnant les attaques contre le personnel et les membres des organismes humanitaires nationaux et internationaux.

Le Conseil a réitéré que les auteurs des violations des lois internationales humanitaires et les violations et abus des droits de l'homme doivent rendre compte de leur responsabilité, afin de mettre fin au cycle d'impunité régnant.

