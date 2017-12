Thierry Henry salue la légende du football, George Weah

16 Décembre 2017

Nairobi, Kenya, 16 décembre (Infosplusgabon) - Le sénateur et candidat présidentiel libérien, George Weah, est un des meilleurs footballeurs africains de l'histoire de ce sport, d'après l'international français à la retraite, Thierry Henry.

Thierry Henry, ancien attaquant de l'équipe anglaise de Premier League d'Arsenal et de l'équipe nationale de France, a qualifié vendredi M. Weah d'attaquant puissant et tactique à son apogée sur les terrains.

En s'exprimant à Nairobi, M. Henry, actuel entraîneur adjoint de l'équipe nationale belge, a déclaré que même s'il n'avait jamais joué avec M. Weah dans la même équipe, il avait suivi de près la carrière du joueur ouest-africain, qu'il a qualifié de source d'inspiration.

Le double vainqueur du championnat d'Angleterre avec Arsenal et capitaine de l'équipe d'Arsenal qui a remporté la Champions League de l'UEFA en 2006, se trouve à Nairobi pour une tournée de la campagne "Guinness Made of Black", une campagne de la marque de bière qui célèbre et rassemble les passionnés de football à travers des expériences de football incroyables.

M. Henry, 40 ans, a également joué les New York Bulls, une équipe du championnat professionnel américain.

Sur la liste des meilleurs footballeurs africains de M. Henry figure également l'ancien international ghanéen Abedi Pele, qui a également monnayé son talent en Europe, principalement dans le championnat de première division en France, et qui a été élu Joueur Africain de l'année à trois reprises.

Parmi les équipes qui ont eu M. Weah comme joueur se trouvent l'équipe italienne de Série A de Milan, les clubs français de Monaco et du PSG et Arsenal en Angleterre. M. Weah, le Meilleur Joueur de l'année de la FIFA en 1995, est âgé de 49 ans.

"Il était puissant, il prenait la balle du milieu du terrain jusqu'au but avant de marquer", a affirmé M. Henry.

"Il quittait Monaco pour le PSG quand je suis arrivé à Monaco", a-t-il indiqué, en ajoutant que M. Weah et lui n'avaient jamais joué pour la même équipe en même temps.

Pour sa première visite au Kenya, il va rencontrer les 12 heureux gagnants de la campagne "Guinness Made of Black Be a Front Row Fan". Il assistera également à un match à Nairobi ainsi qu'à d'autres activités sociales.

Il a déploré que le milieu du football, y compris la presse sportive, attache trop d'importance au prix d'un joueur au moment d'un transfert plutôt qu'à ses performances.

Même s'il a estimé que la question du prix des joueurs concernait principalement les propriétaires et les managers des équipes, il a expliqué que se concentrer sur les frais d'acquisition et de transfert n'était pas nécessaire.

"Il n'est pas possible de comparer les frais de transfert des joueurs passés et actuels, c'est sûr qu'il y a une énorme différence", a-t-il souligné.

Interrogé sur le coach d'Arsenal, le Français Arsene Wenger, sur la sellette pour remporter le championnat anglais, M. Henry a déclaré avoir beaucoup de respect pour M. Wenger et bien qu'il n'ait pas remporté le championnat depuis ces 14 dernières années, il méritait le respect.

"Je respecte M. Wenger, il m'a permis de débuter à Monaco et je l'ai rejoint par la suite à Arsenal où j'ai fait mes preuves, il a un palmarès et mérite le respect", a-t-il soutenu.

Mais il s'est empressé d'ajouter que le monde, en particulier les supporters de football, ont tendance à se concentrer sur les gloires actuelles au détriment des anciennes.

"Qui se soucie des entraîneurs et des arbitres, peu de gens vont voir le boss (le coach) ou l'entraîneur pour le féliciter pour un travail bien fait et s'enquérir de sa santé et de son bien-être", a-t-il analysé."L'attention se concentre sur les résultats du match et les joueurs", a-t-il ajouté.

