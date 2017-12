Human Rights Watch réclame des mesures contre le retard dans la mise en place du tribunal hybride au Soudan du Sud

16 Décembre 2017

Nairobi, Kenya, 16 décembre (Infosplusgabon) - Les hauts responsables du Soudan du Sud n'ont pas tenu leurs promesses de créer un tribunal hybride Union africaine-Soudan du Sud pour juger les crimes internationaux commis pendant la guerre civile dans ce pays, a déclaré Human Rights Watch (HRW), alors que le conflit entre dans sa cinquième année ce vendredi.

L'organisation de défense des droits de l'homme a accusé dans un communiqué les deux parties de continuer à commettre de graves crimes contre les civils.

Malgré l'accord d'août 2015 sur la résolution des conflits au Soudan du Sud (ARCSS), qui envisageait la création d'une cour hybride, les abus de toutes les parties persistent, alors que le conflit continue à se propager.

HRW a indiqué que le gouvernement de transition du Soudan du Sud n'avait ni mis fin aux violations par son armée, ni fait des progrès dans la mise en place de la cour.

L'absence de progrès fait ressortir la nécessité de prendre des mesures comme des sanctions ciblées contre les responsables et un embargo sur les armes, a-t-il ajouté.

"Le gouvernement a toujours laissé tomber les délais alors que ses forces commettent des crimes en toute impunité", a déclaré Mausi Segun, directeur de la division Afrique de Human Rights Watch.

"Le peuple du Soudan du Sud mérite la justice, pas une chaîne de promesses non tenues, et la communauté internationale devrait donc imposer des conséquences", a-t-il estimé.

En septembre 2017, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA avait publié un communiqué sur le Soudan du Sud, avertissant qu'il envisagerait les mesures nécessaires, y compris des sanctions, si les parties soudanaises du Sud continuaient à retarder la mise en œuvre intégrale de l'accord de paix.

L'ambassadeur des Etats-Unis auprès des Nations unies, Nikki Haley, lors d'une visite au Soudan du Sud en octobre, avait également mis en garde contre des sanctions si le gouvernement ne tenait pas ses promesses.

La guerre civile au Soudan du Sud a commencé le 15 décembre 2013, lorsque les troupes loyales au président Salva Kiir - un Dinka - se sont affrontées avec celles du vice-président Riek Machar - un Nuer - dans la capitale, Juba.

En quelques heures, les troupes principalement du gouvernement Dinka ont perpétré des massacres ciblés à grande échelle, ont détenu et torturé des civils principalement Nuer dans diverses parties de Juba, tandis que des milliers de soldats Nuer ont fait défection dans une armée de l'opposition.

Au cours des mois suivants, les combats se sont étendus à Bor, Bentiu, Malakal et à travers la région du Greater Upper Nile. Lorsque les villes ont changé de mains, les soldats des deux camps ont tué des milliers de civils, souvent en fonction de leur origine ethnique, et ont détruit et pillé des biens civils.

Fin 2015, le conflit s'est étendu aux Equatorias, alors que de nouveaux groupes rebelles revendiquant une affiliation se sont formés et que les forces gouvernementales menaient des campagnes anti-insurrectionnelles meurtrières dans des régions auparavant stables au sud et à l'ouest de la capitale.

Des soldats gouvernementaux et des combattants alliés ont attaqué des civils hébergés dans les bases de l'ONU à Malakal et à Juba, en violation flagrante du droit international.

En juillet 2016, les forces du gouvernement et de l'opposition se sont battues à Juba et les forces gouvernementales ont attaqué, tué et violé des civils, y compris des personnes déplacées et des travailleurs humanitaires étrangers. Depuis la crise de Juba, les forces gouvernementales ont continué à combattre les rebelles dans l'Equatoria central et occidental, dans Unity et dans le nord de Jonglei.

HRW a déclaré que l'impact de la violence et des abus était dévastateur. Plus de 4 millions de personnes ont fui leur foyer, avec plus de 2 millions de réfugiés dans les pays voisins. En février, l'ONU a déclaré une famine dans certaines parties de l'Etat d'Unity, et près de la moitié de la population du pays fait face à de graves pénuries alimentaires.

En octobre 2015, l'UA a publié le rapport final de la Commission d'enquête sur le Soudan du Sud (AUCoISS), qui a conclu que les parties belligérantes avaient commis de graves violations des droits de l'homme et des crimes de guerre.

Les conclusions de la commission étaient en grande partie cohérentes avec les rapports de Human Rights Watch, et ont proposé de créer un processus dirigé par l'UA pour amener les responsables de ces atrocités à rendre des comptes.

L'accord d'août 2015 prévoyait l'établissement d'un tribunal hybride par la Commission de l'UA pour enquêter et juger les responsables d'abus graves depuis 2013. En vertu de l'accord, le tribunal doit être composé de juges et d'employés sud-soudanais et africains.

Plus de deux ans plus tard, le tribunal n'a pas encore été créé.

HRW a noté qu'au début de 2017, l'UA avait tenu des consultations avec le ministère de la Justice du Soudan du Sud qui ont abouti à un projet de statut de la cour et à un mémorandum d'accord entre l'UA et le gouvernement sud-soudanais. Les deux documents ont été soumis au Conseil des ministres du Soudan du Sud en août, mais le gouvernement n'a pris aucune autre mesure.

Dans un communiqué en septembre, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA avait déclaré que le gouvernement soudanais du Sud devrait accélérer la création du tribunal et compléter sa partie de l'accord, ou faire face aux "mesures nécessaires, y compris les sanctions".

En décembre, des responsables gouvernementaux ont déclaré aux chercheurs de Human Rights Watch à Juba qu'un certain nombre de ministres clés s'opposaient à la cour, notamment le ministre des Communications, Michael Makuei, contre lequel les Etats-Unis avaient imposé des sanctions en septembre pour avoir sapé le processus de paix; le ministre des Affaires du Cabinet, Martin Elia Lomuro; et le ministre de la Défense, Kuol Manyang.

En vertu de l'accord d'août 2015, la Commission de l'UA a le pouvoir d'établir le tribunal avec ou sans l'engagement du gouvernement sud-soudanais.

HRW a déclaré que si le gouvernement de transition continuait à ignorer ses responsabilités en vertu du chapitre V de l'accord de paix, l'UA devrait procéder par elle-même.

Si un tribunal hybride crédible, juste et indépendant ne progresse pas, l'option de la Cour pénale internationale (CPI) reste et devrait être poursuivie, a déclaré Human Rights Watch.

Du fait que le Soudan du Sud n'est pas partie à la CPI, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait soumettre la situation à la cour en l'absence d'une demande du gouvernement du Soudan du Sud.

"L'UA devrait assurer le progrès du tribunal hybride, si nécessaire sans la coopération des dirigeants du Soudan du Sud, ou envisager des mesures coercitives comme des sanctions ciblées contre toute personne responsable de l'obstruction", a déclaré M. Segun. "Si les dirigeants ne soutiennent pas les victimes des atrocités, l'Union africaine devrait intensifier son action et montrer qu'elle n'abandonnera pas ce plan de responsabilisation dans l'une des pires crises des droits de l'homme du continent."

