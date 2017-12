Formation de 25 agents de police en matière de gestion des frontières au Mali

16 Décembre 2017

Bamako, Mali, 16 décembre (Infosplusgabon) - Un atelier visant à renforcer les capacités de contrôle de 25 agents de police en matière de gestion des frontières, organisé par le ministère malien de Sécurité et de la Protection civile, en collaboration avec l'Organisation internationale de la Migration (OIM), s'est achevé mercredi dans la ville malienne de Sikasso, à 380 km au sud de Bamako, rapporte, vendredi, l'Agence malienne de Presse (AMAP).

La tenue de cet atelier, qui répondait aux besoins prioritaires de la police nationale en matière d’accueil et d’orientation des personnes qui franchissent les frontières du Mali, a été rendue possible grâce à un financement du gouvernement japonais.

Au cours des travaux, les participants ont échangé sur la migration et la gestion des frontières au Mali, le contrôle des personnes et des biens aux postes frontaliers, les techniques d’examen du passager, la fraude documentaire, la lutte contre la traite des êtres humains, le trafic illicite des migrants ainsi que sur la lutte contre toutes les formes de criminalité.

Selon ses animateurs, cette session de formation a contribué à l’amélioration de la gestion des frontières.

La région de Sikasso partage les mêmes frontières avec la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Burkina Faso.

Dans le cadre du contrôle des frontières au Mali, l’OIM a déjà construit des postes frontaliers dans les localités maliennes de Gogui et Sona à la frontière mauritanienne, en 2016 et les travaux des postes de Diboli, à la frontière Mali-Sénégal, Kourémalé, à la frontière Mali- Guinée et de Zégoua, à la frontière Mali- Côte d’Ivoire, qui sont en cours, prendront fin courant 2018.

Le Mali est un pays à forte immigration. Plus de 4 millions de Maliens vivent hors de leur pays. Plusieurs d'entre eux vivent en situation régulière dans les pays d'accueil.

