Orabank ouvre une salle des marchés à Lomé, au Togo

Lomé, Togo, 15 décembre (Infosplusgabon) - Le groupe Orabank, une banque panafricaine dont le siège est à Lomé, a ouvert jeudi soir dans la capitale togolaise une salle des marchés qui va servir de plateforme de services pour toutes les activités de couverture de change et de placement de clients dans les douze pays couverts, en présence de plusieurs opérateurs économiques et de la finance, a-t-on constaté.

Avec l’ambition "d’impulser un véritable essor des marchés financiers africains", Orabank veut se positionner comme "intermédiaire financier de premier plan qui place la banque au cœur des échanges financiers dans ses pays de présence, afin de servir au mieux ses clients privés et institutionnels, africains et internationaux ainsi que les banques régionales".

La banque veut ainsi bousculer des acteurs opérant à partir d’Europe et des Etats-Unis sur le marché d’échange et devenir un "acteur de référence sur le marché monétaire de l’UEMOA et jouer un rôle clé dans la dynamisation du marché secondaire des titres d’Etat", indique Binta Touré Ndoye, Directrice générale d’Oragroup, la holding de la société bancaire.

Cette salle de marchés veut également offrir un service à ses filiales, aux institutions financières bancaires locales, régionales et internationales pour "leurs besoins de change, de marché monétaire et de placements".

Les besoins en couverture de change, de placement de trésorerie, de financement de transactions liées au commerce international, de conseils, d’analyses et d’expertise des marchés financiers font partie des services de cette salle de marchés.

Présent dans douze pays partageant quatre zones monétaires, Oragroup, dans son plan stratégique 2016-2018 axé sur la "consolidation et l'efficience" veut contribuer au développement de de la finance africaine au service de son économie, rappelle-t-on.

