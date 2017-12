Plus de 23 milliards FCFA de l’UE pour des réformes au Bénin

15 Décembre 2017

Cotonou, Bénin, 15 décembre (Infosplusgabon) - L’Union européenne (UE) a accordé au Bénin un appui de 23 milliards 800 millions de FCFA pour la modernisation de l’Etat et la décentralisation, a-t-on appris vendredi auprès de la Représentation de l’organisation à Cotonou.

Cette enveloppe, qui va être transférée au budget de l’Etat, est versée au titre des progrès accomplis dans la conduite de réformes pour "créer un Etat plus moderne et une décentralisation plus efficace".

On rappelle qu’un Contrat de bonne gouvernance et de développement, signé en décembre 2016, avait déjà permis un premier transfert de 8,5 milliards FCFA, visant à faciliter les principales réformes dans le secteur des finances publiques et la gouvernance, en réduisant les obstacles à la croissance.

"Une politique macroéconomique rigoureuse, des réformes courageuses en matière de mobilisation des recettes internes et de gestion des entreprises publiques, ainsi que la volonté d'avancer dans le renforcement de la gouvernance ont permis d'autoriser cette année un deuxième décaissement de 14 milliards de FCFA",indique un communiqué de l’UE.

Toutefois, l'amélioration du climat des affaires, le renforcement de l’efficacité des dépenses et une plus grande transparence dans la gestion des marchés publics, y compris des contrats de partenariat public-privé restent des enjeux majeurs pour les années à venir et l’UE s’engage à poursuivre le dialogue avec les autorités béninoises sur ces sujets, souligne le communiqué.

