Rd Congo : les auteurs de l’assassinat des casques bleus de la Monusco ne resteront pas impunis (Communiqué)

Kinshasa, Rd Congo, 14 décembre (Infosplusgabon) - Les auteurs de l’assassinat, jeudi dernier, des 14 casques bleus tanzaniens et des cinq militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo (Rdc), suite à l’attaque perpétrée contre la base de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en Rdc (Monusco), à Semiliki, dans le Nord-Kivu, ne resteront pas impunis, a indiqué la porte-parole du gouvernement du Nord-Kivu, Mme Marie Shematsi Baeni, dans un communiqué remis mercredi à Infosplusgabon.

« Les auteurs de ces actes ignobles ne resteront pas impunis. Personne n’a le droit de passer sous silence ces actes ignobles, et que justice soit faite », a souligné Mme Shematsi Baeni, tout en indiquant que le gouvernement provincial du Nord-Kivu est très choqué par cette perte inattendue et ignoble de ces hommes engagés pour le rétablissement de la sécurité dans le zone écumée par l’activisme des groupes armés dont l’Adf et leurs alliés.

Tout en adressant ses condoléances les plus sincères et les plus attristées au gouvernement tanzanien à travers sa représentation en Rdc, aux Forces armées de la Rdc (Fardc) et aux familles biologiques des disparus, elle a exprimé compassion, reconnaissance et amitié aux victimes et salué l’engagement des éléments tanzaniens très actifs aux côtés des Fardc dans la traque des ennemis de la paix et pour la protection des populations congolaises éprises de paix.

Le 7 décembre dernier, rappelle-t-on, des présumés éléments ougandais des Forces démocratiques alliées (Adf) ont lancé une attaque contre la Compagnie opérationnelle de la Force de la Monusco à Semiliki, causant la mort de 14 casques bleus tanzaniens et blessant 44 autres.

Les corps des soldats de la paix tanzaniens ont eu droit aux derniers hommages, à la base onusienne de Béni-Mavivi avant leur rapatriement vers leur pays natal, a-t-on indiqué sans préciser la date.

