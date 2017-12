La force G5 Sahel doit privilégier les droits humains (HRW)

14 Décembre 2017

Banjul, Gambie, 14 décembre (Infosplusgabon) - La force militaire du G5 Sahel, créée pour contrer les groupes islamistes armés dans la région africaine du Sahel, doit respecter totalement les droits humains internationaux et le droit humanitaire dans le cadre de ses opérations, a déclaré Human Rights Watch, ce mercredi.

Les gouvernements qui soutiennent cette force regroupant cinq pays, doivent aussi s'atteler à améliorer la gouvernance et le respect de l'Etat de droit dans cette région, a ajouté l'organisation.

Les pays participants - Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger et Tchad - et leurs principaux soutiens politiques et financiers - France, Allemagne, Union africaine, Union européenne, Etats-unis et Arabie Saoudite - se sont rencontrés ce jeudi à Paris, pour discuter de la mobilisation financière, militaire et politique pour cette force.

Une conférence des donateurs va se tenir à Bruxelles vendredi. La phase initiale des opérations du G5 Sahel, qui a démarré au début du mois de novembre, va sécuriser les frontières du Mali, selon un communiqué de Human Rights Watch.

"Alors que la force du G5 Sahel fait face à la présence croissante des groupes islamistes armés au Mali et ailleurs au Sahel, il sera nécessaire de respecter scrupuleusement les droits dans le cadre des opérations et de procéder rapidement à des investigations impartiales sur les présumés abus de son personnel", a déclaré Corinne Dufka, directrice adjointe de la division Afrique de Human Rights Watch. "Ne pas le faire ne fera qu'accroître le soutien aux groupes armés et la crise sécuritaire".

La force du G5 Sahel, dont le quartier général se trouve dans la ville de garnison de Sévaré (centre du Mali), va finalement compter 5.000 soldats dans sept bataillons et va coordonner les opérations avec les 4.000 soldats français opérant dans la région et les 12.000 membres de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

Les casques bleus vont fournir un soutien logistique et opérationnel, comme le stipule la résolution 2391 du Conseil de Sécurité du 08 décembre. L'UE a promis 56 millions de dollars, les Etats-unis 60 millions et l'Arabie Saoudite 100 millions pour appuyer la force mixte.

Human Rights Watch a indiqué que des abus graves commis par certaines forces de sécurité ayant participé à la force multinationale précédente obligent clairement toutes les forces armées à minimiser les atteintes aux civils et à s'assurer que tous les prisonniers soient traités humainement, conformément au respect des droits humains et du droit humanitaire international.

La force du G5 Sahel va concentrer largement ses opérations au Mali, où la situation des droits de l'homme s'est de plus en plus précarisée en 2017.

Tout au long de l'année, les groupes islamistes armés ont accru les attaques contre les forces gouvernementales et les casques bleus de l'Onu. Alors que le processus de paix devant mettre fin à la crise politico-militaire au Mali en 2012-2013 est dans l'impasse, les groupes armés dans le nord ont rarement tenu leur promesse de désarmer et le gouvernement n'a pas progressé de manière adéquate dans le rétablissement de l'autorité de l'Etat. Ce qui a accru une sorte de vacance de l'Etat de droit et favorisé le développement du banditisme.

La situation dans le centre du Mali est particulièrement préoccupante, selon Human Rights Watch. Depuis 2015, les victimes d'abus et les témoins dans cette région ont raconté à Human Rights Watch que les combattants islamistes ont exécuté au moins une cinquantaine d'informateurs présumés, dont des chefs de village et des responsables locaux, fermé les écoles, obligé les femmes à se voiler, recruté des enfants et battu des chefs de village qui autorisaient des pratiques culturelles interdites par les islamistes. Depuis la fin de l'année 2016, ils ont également imposé leur version de la Sharia, mettant en place des tribunaux n'appliquant pas les normes de jugement équitables.

Cependant, de nombreux villageois se sont félicités de la présence des groupes islamistes dans le centre du Mali, qu'ils considèrent comme une alternative bénévole à l'Etat qu'ils associent à une gouvernance prédatrice et abusive, selon le communiqué.

De nombreux villageois se sont dit satisfaits des efforts des islamistes pour enquêter et sanctionner les vols de bétail, y compris par des exécutions. Certains ont apprécié les jugements de la Sharia en faveur des victimes de violence conjugale ou d'abandon des conjoints. D'autres ont exprimé de la colère face aux abus de l'armée malienne lors des opérations contre le terrorisme.

Human Rights a révélé avoir documenté de graves violations durant les opérations militaires malienne et burkinabé dans le centre du Mali en septembre. "Depuis la fin 2016, les forces maliennes ont commis des exécutions extra-judiciaires, sont responsables de disparitions forcées, de tortures et arrestations arbitraires contre des hommes accusés de soutenir les groupes islamistes armés, alors qu'une opération transfrontalière des forces burkinabé en juin 2017 a abouti à des détentions arbitraires et entraîné deux morts suspectes".

D'après les lois de la guerre, les civils ne doivent pas être la cible d'attaques délibérées et les parties belligérantes doivent prendre toutes les précautions possibles pour minimiser les atteintes contre les civils et leurs biens. Les attaques qui ne font pas la différence entre les combattants et les civils ou qui causent des dommages disproportionnés aux civils sont interdites. Les abus contre les civils et les combattants capturés, tels que le meurtre, la torture et autres mauvais traitements équivalent à des crimes de guerre.

Human Rights Watch a déclaré que l'armée malienne n'a pas fait grand chose pour que les soldats ou miliciens impliqués dans des abus rendent des comptes au fil des ans. Cependant, en octobre, le ministère malien de la Défense a promis une enquête interne sur de présumés abus de ses forces dans le centre du Mali. Les autorités du Burkina Faso ont également promis d'enquêter sur des allégations d'abus à Djibo.

"Alors que les gouvernements du G5 Sahel et les soutiens financiers de cette force finalisent leurs plans opérationnels, ils devraient également aider le Mali à résoudre le problème de décennies d'insécurité et celui du soutien croissant aux groupes islamistes armés dans la région", a expliqué Human Rights Watch.

"Une stratégie de lutte contre le terrorisme au Sahel ne doit pas se concentrer uniquement sur la présence des groupes islamistes armés, mais doit également combattre les problèmes au cœur de l'insécurité : la faiblesse des institutions et une gouvernance abusive", a souligné Mme Dufka.

