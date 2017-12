La croissance économique de la Namibie va passer à 4 pour cent en 2018

Écrit par Antoine Lawson | 14 Décembre 2017

Windhoek, Namibie, 14 décembre (Infosplusgabon) - Après des années de croissance exceptionnelle, l’économie namibienne est entrée dans une phase d’ajustement et une croissance légèrement négative est attendue en 2017, comparée à celle de 1,1 pour cent en 2016, avec l'achèvement des grands travaux dans le secteur minier et la poursuite de la consolidation par le gouvernement.

D’après le Fonds monétaire international (Fmi) la croissance doit reprendre en 2018 et remonter ensuite à près de 4 pour cent avec la production des nouvelles mines et des industries et la relance des activités de commerce au détail.

Une mission du Fmi a indiqué, dans un communiqué publié mercredi, que les risques à la baisse qui pèsent sur ces perspectives de croissance incluent les recettes volatiles de la Southern African Customs Union (Sacu), les faibles cours des marchandises et les dérapages budgétaires qui peuvent nuire à la politique de crédibilité.

“Les principaux problèmes dont la Namibie est confrontée sont comment gérer le processus d’ajustement en cours et préserver la stabilité macroéconomique, tout en réduisant le chômage et la disparité des salaires”, a indiqué M. Geremia Palomba, chef de mission du Fmi pour la Namibie après sa visite effectuée à Windhoek du 30 novembre au 12 décembre en vue de mener les consultations sur l’Article IV de 2017 avec les autorités namibiennes.

Il a noté que le gouvernement et la Bank of Namibia avaient déjà pris des mesures pour réduire le déficit budgétaire et préserver la stabilité financière. Cependant les vulnérabilités budgétaires et extérieures sont en hausse et demandent une action supplémentaire.

“Avec la baise des recettes au niveau de la Sacu, un important ajustement budgétaire s’impose pour assurer la soutenabilité de la dette et la stabilité macroéconomique. Les politiques doivent s’attaquer aux sources de la récente détérioration, parmi lesquelles la masse salariale du public et combiner les mesures de recettes et les dépenses afin qu'elles puissent supporter une croissance à long terme tout en préservant les dépenses cruciales dans le domaine social et du développement.

Consolider l’administration des recettes, l’amélioration de l’élaboration du budget et le contrôle des dépenses et gérer avec diligence les structures décentralisées et les structures publiques sont des mesures essentielles pour consolider les finances publiques et les comptes extérieurs et pour permettre un partage des charges plus équitable.

“Il est également impérieux d'éviter de prendre des risques dans des opérations extra- budgétaires pour la crédibilité de l’ajustement. A cet effet, la mission a salué l’engagement des autorités à prendre des mesures supplémentaires pour réduire le déficit budgétaire, comme indiqué dans la déclaration politique semestrielle”, a indiqué M. Palomba.

Selon la mission du Fmi, le secteur financier de la Namibie reste solide et les autorités sont en train de prendre des mesures en vue de gérer les éventuels risques et proposer des réformes importantes telles que consolider le suivi des liquidités et la classification des actifs de la banque centrale et introduire un régime de résolution bancaire, enrichir le référentiel macro-prudentiel et améliorer le cadre de régulation et de surveillance non bancaire.

“Ces mesures devraient contribuer à régler les vulnérabilités macro-financières et structurelles, parmi lesquelles certaines faiblesses du secteur bancaire et non bancaire, l'augmentation du prix des biens immobiliers, le taux élevé d’endettement des ménages, et les relations complexes entre les institutions financières”, indique le communiqué.

Soulignant que le gouvernement a pris des mesures pour appuyer la croissance, lutter contre le taux élevé de chômage, surtout chez les jeunes et réduire les inégalités de salaires, la mission a ajouté que des réformes ayant pour ambition de redresser le déficit en main d’œuvre qualifiée, d’aligner davantage l'évolution des salaires sur celle de la productivité et simplifier les réglementations commerciales peuvent fortement stimuler l’emploi et assurer une croissance plus inclusive.

