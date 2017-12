Afrique : Décès au Maroc d'un éminent savant ivoirien de la science coranique

14 Décembre 2017

Abidjan, Côte d'Ivoire, 13 décembre (Infosplusgabon) - L'éminent savant de la science coranique, Cheick Ishaq Bah est décédé, le 5 décembre au Maroc, où il était interné dans un centre médical.

Le Raïs de l'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire (AMSCI), le Dr Moussa Fadiga a donné l'information du décès du Cheick Bah en citant une source familiale.

Cheick Bah a été l'un des pionniers de la science coranique en Côte d'ivoire. Depuis les années 80, il a formé des milliers d'élèves à la mémorisation du Noble Coran au sein de son établissement "Dar oul Qur'an" situé à Anyama, une commune du District d'Abidjan.

En juin dernier, la Fondation au service du Noble Coran, Fondaqur'an avait reconnu son mérite dans la promotion de la science coranique. Il avait reçu une plaque confectionnée à Médine, en Arabie saoudite portant la louange de son effort exceptionnel à l'enseignement du Noble Coran.

Grâce à sa contribution remarquable et celle de trois autres érudits de la science coranique que sont Tidiane Bah, Mahmoud Kodou N'diaye et Abdulrachid N'djati, la Côte d'Ivoire peut s'enorgueillir de compter plus d'une vingtaine de centres de mémorisation du Noble Coran et de nombreux "houfaz" - qui ont mémorisé les 114 sourates - et qui remportent des prix dans des compétitions internationales de psalmodie et de mémorisation.

De nationalité mauritanienne, Cheick Bah avait pris celle de son pays d'adoption, la Côte d'Ivoire, après sa naturalisation.

Son établissement "Dar oul Qur'an" a intégré le système formel de l'enseignement après l'obtention de l'agrément du ministère de l'Education nationale.

