Niger : La ville de Tahoua s’apprête à accueillir les festivités marquant le 59ème anniversaire de la proclamation de la République

Tahoua, Niger, 13 décembre (Infosplusgabon) - La ville de Tahoua et chef-lieu de la Région du même nom, située à quelque 600 km au Nord-Est de Niamey, s’apprête à accueillir, du 14 au 18 décembre 2017, les festivités marquant le 59ème anniversaire de la proclamation de la République du Niger, rapporte, mercredi, l’Agence nigérienne de presse (ANP).

Pour ce faire, cette ville, appelée aussi la capitale de l’Ader, vibre actuellement au rythme des préparatifs, voire des derniers réglages avant le jour ‘’ j’’ qui consacrera l’arrivée, le 18 décembre 2017, du Président de la République, Issoufou Mahamadou qui sera, pour la circonstance, entouré de plusieurs de ses pairs chefs d’Etat de la sous-région, a-t-on appris de source officielle.

Selon l’ANP, c’est depuis 2005, que la célébration de la fête du 18 décembre, date anniversaire de la proclamation de la République du Niger, est devenue tournante au niveau des huit Régions du Niger. Et à partir de 2015, un programme de modernisation des chefs-lieux de ces Régions est élaboré et mis en œuvre.

Ainsi, après donc Dosso Sogha (2014), Maradi Kollya (2015) et Agadez Sokni (2016), la ville de Tahoua accueille, cette année, la fête tournante du 18 décembre sous le programme «Tahoua Sakola» (ou Tahoua la coquette), avec des projets novateurs qui visent à mettre à la disposition des générations futures des infrastructures durables et d’avenir.

Il s’agit d’un programme triennal (2017-2019), conçu autour du triptyque "Innovation-Dynamisme économique-Coexistence pacifique", et qui s’inscrit dans la suite des actions entreprises dans le cadre du Programme de Renaissance du Niger, le programme de gouvernance du Président Issoufou Mahamadou.

L’ANP rapporte que plusieurs réalisations ont été prévues et à cette date, certaines ont été presque achevées dont, entre autres, la voirie, la Résidence présidentielle, la rénovation de l’aéroport, du Stade et des centres de loisirs, la construction des logements de grand standing, etc.

Au programme des festivités, note-t-on, le lancement officiel prévu, le jeudi 14 décembre, par le Premier ministre, Brigi Rafini, un colloque international organisé par l’Université de Tahoua, des compétitions sportives et culturelles, une foire artisanale, etc.

Le clou de la cérémonie sera le défilé civil et militaire prévu, le 18 décembre, en présence du Président, Issoufou Mahamadou et de ses pairs de la sous-région.

