Afrique du Sud : Nouveau revers judiciaire pour le président Zuma

Le Cap, Afrique du Sud, 13 décembre (Infosplusgabon) - La Haute Cour de Gauteng a encore pris une décision contre le président Jacob Zuma, qu'elle a débouté dans sa demande de révision d'un rapport de l'ex-médiatrice de la République, Thuli Madonsela.

Cette décision intervient seulement deux jours après que ce même tribunal - dans une autre affaire - estime que Shaun Abrahams, le Directeur du Parquet national (NDPP), largement accusé de couvrir le président Zuma dans les nombreux scandales de corruption dans lesquels il est impliqué, devrait immédiatement quitter son poste dans la mesure où sa nomination est jugée illégale.

Ce mercredi, le Juge Dunstan Mlambo a pris une décision rejetant la tentative du président Zuma de faire réviser le rapport impliquant son fils Duduzane et certains de ses amis dans des affaires de malversation et de corruption.

Le président s'opposait au droit de Mme Madonsela de demander l'ouverture d'une enquête judiciaire et à la nomination par le Président de la Cour suprême d'un juge pour la diriger. Il a indiqué que c'était une de ses prérogatives en tant que chef de l'Etat d'ouvrir une telle enquête.

Ironie du sort, le président Zuma sera obligé de céder la place comme chef du parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC) lors de son congrès pour l'élection de ses nouvelles instances dirigeantes. Ce qui va encore plus l'affaiblir politiquement et les spéculations vont bon train sur ses chances de briguer un nouveau mandat présidentiel.

Le Juge Mlambo a ordonné au président Zuma de nommer une commission d'enquête dirigée par un magistrat désigné par le Président de la Cour suprême, Mogoeng Mogoeng dans un délai de 30 jours.

La Haute Cour a également estimé que le président Zuma devrait payer personnellement les frais engagés pour son action en justice visant à interdire la publication du rapport de l'ex-médiatrice.

"La persistance du président à maintenir ces poursuites équivaut à un abus de la procédure judiciaire", a indiqué le Juge Mlambo. "Il lui est donc ordonné de payer de sa poche tous les frais engagés".

Le parti d'opposition officiel de l'Alliance Démocratique, qui avait saisi la justice contre le président Zuma a estimé que les frais de justice dans cette affaire s'élèvent à environ 120.000 dollars américains. "Je pense que les tribunaux ont bien fait de condamner le président Zuma lui-même a les payés et non pas le contribuable. C'est la bonne décision et nous nous en félicitons", a déclaré le chef de la DA, Msumi Maimane.

