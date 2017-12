Egypte : Le Président de la CAF présente ses condoléances suite au décès de Benjamin Massing

13 Décembre 2017

Le Caire, Égypte, 13 décembre (Infosplusgabon) - Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a adressé mercredi un message de condoléances au comité de normalisation de la CAF à la suite du décès du Camerounais, Benjamin Massing décédé, le samedi 10 décembre 2107.

International camerounais des années 80 et 90, M. Massig a fait partie de l'équipe des Lions indomptables de 1990 qui avait brillé à la Coupe du monde de la FIFA en Italie. On se souvient de lui avec émotion pour ses efforts lors du match contre l'Argentine de Diego Maradona que le Cameroun a battu sur le score de 1 but à 0.

Après sa carrière de joueur au Cameroun, Massing s'était rendu en France où il a joué pour Créteil et Le Havre. Il était âgé de 55 ans.

