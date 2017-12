La Procureure de la CPI demande au Conseil de sécurité d'agir pour l'exécution des mandats d'arrêt

13 Décembre 2017

New York, États-Unis, 13 décembre (Infosplusgabon) - Le président soudanais, Omar Al-Béchir, s'est récemment rendu dans des pays qui reconnaissent la Cour pénale internationale (CPI), mais aucun d'eux ne l'a arrêté et transféré à la CPI, a dénoncé mercredi, la Procureure de la CPI devant le Conseil de sécurité des Nations unies.

"Je demande au Conseil de donner la priorité aux actions visant à faire exécuter les mandats d'arrêt délivrés par la Cour", a dit Mme Fatou Bensouda au Conseil de sécurité à New York.

Selon elle, "rien ne justifie que des Etats parties refusent d'arrêter un suspect contre lequel un mandat d'arrêt de la CPI a été émis, quel que soit le statut officiel de cette personne".

La déclaration de Mme Bensouda a été faite après que la Chambre préliminaire de la Cour a conclu que la Jordanie avait failli à ses obligations en vertu du Statut en refusant d'exécuter le mandat d'arrêt émis contre le président Omar al-Béchir, lorsque celui-ci se trouvait sur son territoire en mars.

La Chambre a également décidé que cette situation devrait être examinée par l'Assemblée des États parties et le Conseil de sécurité.

"Cette inaction risque de mettre à mal la lutte contre l'impunité", a averti Mme Bensouda.

Le président soudanais était la semaine dernière au Tchad, un pays qui avait été cité devant le Conseil de sécurité pour non respect de ce mandat d'arrêt en 2011 et 2013.

Le président al-Béchir s'est récemment rendu en Russie et en Ouganda, entre autres.

En juin 2015, il a visité l'Afrique du Sud. La Chambre avait conclu que l'échec de l'Afrique du Sud à appréhender M. al-Béchir et à le remettre à la Cour était "contraire" au Statut de Rome.

En 2005, le Conseil avait demandé à la Cour basée à La Haye d'enquêter sur les crimes de guerre commis au Darfour. Les juges de la CPI avaient émis des mandats d'arrêt en 2009 contre M. al-Béchir et d'autres hauts responsables pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Darfour-Occidental, où près de 300.000 personnes ont été tuées et des millions d'autres déplacées depuis l'éclatement de la guerre civile en 2003 entre le gouvernement et les rebelles.

