Le CICR alerte sur la hausse du nombre de familles séparées dans le monde

13 Décembre 2017

Abidjan, Côte d'Ivoire, 13 décembre (Infosplusgabon) - Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a tiré, mardi, la sonnette d'alarme sur la hausse du nombre de familles séparées par un conflit, une situation de violence ou une catastrophe naturelle.

Selon le communiqué, le CICR a noté que ce nombre n’a jamais été aussi élevé depuis cinq ans, sur la base de ses données recueillies.

Entre 2012 et 2016, on a ainsi enregistré une hausse de presque 90 pour cent des nouveaux cas de personnes ayant fait appel à l’institution pour les aider à retrouver leurs proches, et 18 mille nouveaux dossiers ont été ouverts pendant la seule année 2016.

Ce n’est toutefois que la partie émergée de l’iceberg, indique le CICR. En effet, la collecte de données précises étant insuffisante, le nombre de familles dispersées est sans doute nettement plus élevé que les 74 mille cas en traitement en cette fin d'année.

Cette mise en garde coïncide avec le lancement d’une nouvelle campagne de Noël de l’institution, qui se fait l’écho de la détresse engendrée par une séparation familiale dans une vidéo poignante d'une minute et 31 secondes.

Reproduisant des images de vidéosurveillance, le film met en scène des parents dans des lieux familiers tels que des magasins bondés ou un zoo. Il retranscrit le sentiment de panique de ces mères, pères ou grands-parents qui perdent un instant de vue leurs enfants ou petits-enfants, et déploient des efforts désespérés pour les retrouver. Cet éloignement temporaire est mis en regard des années de séparation endurées par des milliers de familles à travers le monde. On voit aussi quelques scènes touchantes de réunification facilitées par le CICR.

Le CICR invite le public à partager la vidéo pour sensibiliser l’opinion et à faire un don pour soutenir l’action vitale qu’il mène afin que les familles soient réunies en cette période particulière, mais aussi pour le reste de l’année.

"Perdre un enfant est le pire cauchemar de tout parent, mais pour les familles touchées par un conflit, la violence ou une catastrophe naturelle, cette douloureuse réalité peut se prolonger des années. Les conflits durent de plus en plus longtemps et le monde est aujourd’hui confronté aux plus importants déplacements de populations depuis la Seconde Guerre mondiale, des facteurs qui accroissent le risque de perdre le contact avec sa famille », explique Matt Clancy, le porte-parole du CICR.

Il a ajouté que réunir les familles est un aspect aussi important de leur mission humanitaire que de fournir de l’eau, des vivres ou un abri, soulignant qu'il s’agit de rendre leur dignité à ces personnes et de rétablir le contact avec leurs proches, car le droit international reconnaît aux familles le droit d’être réunies dans les situations de conflit armé.

Le CICR s’attache à lutter contre ce problème en facilitant les réunifications familiales.

Depuis plus de 100 ans, en collaboration avec ses partenaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR met tout en œuvre pour aider les membres de familles séparées à se retrouver.

Les liens peuvent être rétablis par une lettre ou un coup de fil, ou les personnes sont réunies pour de bon, comme dans la vidéo.

