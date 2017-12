Nigeria : Deux soldats tués dans une attaque de Boko Haram dans le Nord-Est du pays

13 Décembre 2017

Abuja, Nigeria, 13 décembre (Infosplusgabon) - L'armée nigériane a confirmé mardi, que deux soldats ont été tués dans une explosion lundi, quand leurs véhicules ont roulé sur une bombe artisanale placée en bord de route par des présumés rebelles de Boko Haram sur l'autoroute Maiduguri-Damboa, dans le Nord-Est du Nigeria.

Quatre autres personnes ont également été tuées lundi dans un attentat-suicide commis par deux jeunes filles portant des gilets bourrés d'explosifs à Pulka, dans la localité de Gwoza, de l'Etat de Borno, dans la même région.

Le porte-parole du commandement et centre de contrôle militaire situé dans l'épicentre des violences de Boko Haram à Maiduguri, le colonel Onyema Nwachukwu, a déclaré que l'attentat-suicide a eu lieu lundi soir, quand deux jeunes filles à l'allure étrange ont été repérées tentant d'infiltrer un endroit très fréquenté de cette communauté montagneuse.

Environ 100.000 personnes ont été tuées depuis que la rébellion de Boko Haram a commencé en 2009, la majorité des attaques étant concentrées dans les trois Etats du Nord-Est à savoir Adamawa, Borno et Yobe.

Le colonel Nwachukwu a déclaré : "nos vigilantes troupes ont pu abattre l'une d'entre elles avant qu'elle puisse se mêler à la foule. Et dans la foulée, les explosifs qu'elle portait sur elle l'ont tuée".

Il a déclaré que la deuxième fille a réussi à infiltrer le quartier résidentiel bondé et a fait exploser sa bombe, en ajoutant que "deux civils ont été tués en même temps que la kamikaze".

Il a indiqué que les quatre corps ont été évacués du lieu des explosions par les sauveteurs, tandis que les blessés ont été évacués vers une structure médicale voisine.

Le colonel Nwachukwu a révélé que la mort des deux soldats "n'était pas une embuscade. C'était l'explosion d'une mine sur laquelle notre véhicule a roulé. Deux de nos soldats ont payé le prix suprême dans cette explosion".

Le porte-parole de l'armée a appelé la population à communiquer davantage d'informations à l'armée, en soulignant que la rébellion ne pourrait être vaincue sans une coopération entre l'armée et les civils.

Il a ajouté : "après avoir présenté nos condoléances aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie, nous voulons saisir cette occasion pour inviter le public à être très vigilant. Nous sommes tous concernés. La sécurité n'est pas que l'affaire de l'armée et de la police. Nous avons besoin que la population nous aide en fournissant des informations utiles qui pourront permettre de tuer ce problème dans l'oeuf".

"Nos soldats ont intercepté un bon nombre d'insurgés, mais nous voulons en faire plus. C'est la raison pour laquelle la population doit s'impliquer davantage et avoir un oeil sur les communautés et leurs alentours et alerter rapidement les forces de sécurité en cas d'activité suspecte.

