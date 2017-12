Mauritanie : Un opposant appelle à une alliance "historique" pour mettre fin au régime de Abdel Aziz

13 Décembre 2017

Nouakchott, Mauritanie, 13 décembre (Infosplusgabon) - Maître Mahfoudh Ould Bettah, leader de la Convergence Démocratique Nationale (CDN-opposition), a lancé au cours d'une conférence de presse mardi après-midi, un appel à l’ensemble des acteurs politiques et des forces vives mauritaniennes afin de constituer «une alliance historique» pour mettre fin à la spirale de règne des régimes «autoritaires et la démocratie de façade».

Cette alliance dédiée «au pari de la réussite de la démocratisation, aura comme première exigence de barrer la route au maintien, au-delà de 2019, du président Mohamed Ould Abdel Aziz au pouvoir, lui-même ou par un homme de paille interposé.

Cette alliance devra constituer un cadre rénové de l’action commune des forces de l’opposition qui tirera les leçons des écueils et des expériences passés, dont l’organisation et le mode d’action seront exclusivement orientés vers la réussite du double objectif de faire échec au maintien en place du pouvoir actuel et réussir le pari de la démocratisation».

Le leader de la CDN dépeint la situation d’une Mauritanie en profonde crise politique, économique et sociale «qui menace à terme la pérennité de l’Etat».

Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, achève son ultime mandat en 2019, en vertu de la Constitution du pays.

La CDN est un parti anciennement membre d’une large coordination de l’opposition avec laquelle elle a rompu suite à une divergence d’approche face au référendum constitutionnel organisé le 05 août 2017. La coalition prônait le boycott, alors que la Convergence Démocratique Nationale optait pour un vote négatif.

