Soudan du Sud : Mise en garde d'une agence humanitaire contre la menace de famine dans ce pays en 2018

13 Décembre 2017

Juba, Soudan du Sud, 13 décembre (Infosplusgabon) - L'Agence catholique pour le développement outre-mer (CAFOD) a exprimé sa profonde préoccupation mardi face à l'escalade de la violence au Soudan du Sud, alors que le conflit entre dans sa cinquième année à partir du 15 décembre.

Les populations ont vu leurs proches tués, leurs biens pillés et détruits et elles font face à des conditions difficiles dans des camps de fortune, luttant pour sauver leur vie et celle de leurs enfants, selon un communiqué de l'organisation caritative catholique.

"J'ai vécu au Soudan du Sud et je suis au courant de la grande promesse que le plus jeune pays du monde a à offrir, mais la poursuite du conflit a entraîné des conditions humanitaires sombres qui ont exacerbé la crise alimentaire dans le pays", a déclaré Cathy Hynds, représentante de la CAFOD au Soudan du Sud.

"Les gens sont exposés à des niveaux dangereux de pénurie alimentaire dans les premiers mois de 2018".

Selon le communiqué, des millions de personnes sont confrontées à la faim au Soudan du Sud à cause de la guerre civile et du banditisme. Les combats ont atteint la région fertile du pays, amenant les communautés déjà aux prises avec la sécheresse, à abandonner leurs champs et empêchent l'accés à l'aide.

La CAFOD a déclaré que la «période de soudure», au cours de laquelle les ménages manquent de nourriture avant la prochaine récolte, devrait débuter en janvier 2018, soit trois mois plus tôt que d'habitude.

Dans la capitale, Juba, le prix du sac de 100 kg de sorgho a connu une hausse de 260% au cours de l'année pour atteindre 11 285 livres sud-soudanaises (1 690 dollars), un montant qui se trouve bien au-delà de ce que la plupart des familles peuvent se permettre.

Un système de surveillance composé du gouvernement, de l'ONU et des agences d'aide internationales, prévient que le pays est à nouveau menacé de famine.

La CAFOD a déclaré que plus de la moitié de la population, soit six millions de personnes, souffre d'une faim sévère. Plus d'un million d'enfants de moins de cinq ans souffriront de malnutrition en 2018, dont près de 300 000 risquent une malnutrition sévère et seront exposés à un risque accru de décès.

Ce qui a débuté sous forme d'une lutte de pouvoir entre le président sud-soudanais, Salva Kiir, et l'ancien vice-président, Rik Machar, s'est transformé en une guerre civile à grande échelle en décembre 2013. L'ONU estime que des dizaines de milliers de personnes sont mortes et que deux millions d'autres sont déplacées dans le pays.

