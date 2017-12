Ouverture mercredi à Paris de la table ronde sur le financement du PDES 2017-2021 du Niger

12 Décembre 2017

Niamey, Niger, 12 décembre (Infosplusgabon) - Le Niger organise, les 13 et 14 décembre prochains, à Paris, en France, une table ronde des bailleurs de fonds sur le financement de son Plan de développement économique et social (PDES) pour la période 2017-2021, sous la présidence du président Issoufou Mahamadou.

D’un coût total évalué à 15.018,2 milliards de FCFA, dont 9.305,7 milliards de dépenses publiques et 5.712,5 milliards d’investissements privés, le PDES 2017-2021 affiche les ambitions du gouvernement pour "un Niger renaissant pour un peuple prospère".

L’objectif global du PDES 2017-2021 est de "contribuer à bâtir un pays pacifique, bien gouverné avec une économie émergente et durable, et une société fondée sur des valeurs d’équité et de partage des fruits du progrès" et son objectif spécifique est de "renforcer la résilience du système de développement économique et social".

Le PDES 2017-2021 prend en charge huit principaux défis, à savoir: garantir davantage la sécurité des personnes et des biens, renforcer la bonne gouvernance, assurer la transition démographique, relever le capital humain, maintenir une croissance économique durable et inclusive, renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, adapter les systèmes de production aux changements climatiques, promouvoir le changement des comportements et des mentalités.

Pour relever ces défis, cinq axes stratégiques ont été définis dont l’axe 1 intitulé "Renaissance culturelle", qui ambitionne de créer les conditions favorables aux indispensables mutations et changements de comportements dont le pays a besoin en vue d’assurer un développement durable.

L’axe 2 prend en charge le développement social et la transition démographique en visant à amorcer la transition démographique, avec un taux de croissance démographique fixée par le gouvernement à 3,06 pc pour 2021. Cela se fera à travers une amélioration significative du capital humain en mettant l’accent sur la qualité du système éducatif.

L’accélération de la croissance économique se fera à travers l’axe 3 et a pour objectif de renforcer le développement économique en stimulant les piliers de la croissance. Il met ainsi en exergue la transformation du monde rural et la dynamisation du secteur privé dans un cadre macroéconomique stable.

L’axe 4 concerne, pour sa part, l’amélioration de la gouvernance, la paix et la sécurité. Il vise à renforcer les conditions sous-jacentes du développement que sont: la sécurité, la bonne gouvernance politique, administrative, juridique, judiciaire et locale. L’accent sera mis sur l’efficacité de l’administration publique et des Institutions ainsi que sur le couple sécurité et développement.

Enfin le cinquième axe du PDES va s’occuper de la "gestion durable de l’environnement" avec pour objectif de contribuer au développement d’un environnement sain, en droite ligne des engagements internationaux auxquels le Niger a souscrit, à savoir contribution déterminée au niveau national dans le cadre de la COP 21 et les Objectifs de Développement Durable 2030.

Au niveau de chaque axe stratégique, un ou plusieurs programmes subdivisés en sous- programmes seront mis en œuvre. Au total, onze programmes et cinquante sous-programmes ont été déterminés avec des indicateurs clairement définis, en précisant les situations de référence et les valeurs cibles en 2021.

A moyen terme, les résultats stratégiques attendus sont constitués de cinq effets globaux et de onze effets spécifiques.

Les cinq effets globaux sont les suivants : le Nigérien est un citoyen favorable au développement socio-économique durable ; le développement social des populations est durablement amélioré; la croissance économique est forte, soutenue et inclusive; les populations sont bien gouvernées dans un espace sécurisé, et enfin, la gestion de l’environnement est durablement améliorée

Selon le gouvernement, la mise en œuvre du PDES 2017-2021 se fera en respectant six principes directeurs qui sont: la Gestion axée sur les résultats (GAR), l’approche intersectorielle, l’inclusivité, le partenariat, la responsabilisation et l’imputabilité, la prise en compte des impératifs de gestion des urgences dans le développement durable.

Le cadrage macroéconomique du PDES 2017-2021 est fondé sur le scénario de base. Ce cadrage est calé sur le Programme économique et financier conclu avec le FMI.

Selon le scénario de base, la croissance économique passera de 5 pc en 2016 à 6,2 pc en 2021 avec une moyenne de 5,9 pc entre 2017 et 2021, le taux de pression fiscale sera de 18,2 pc en 2021 contre 13,6 pc en 2016 avec une moyenne de 16,5 pc sur la période du PDES, le solde global dons compris passera de -6,1 pc en 2016 à -0,9 pc en 2021 et l’incidence de la pauvreté sera de 37,3 pc en 2021 contre 39,9 pc en 2016.

Le scénario optimiste, affichant les ambitions du Programme de renaissance Acte 2, table sur une croissance moyenne de 7,3 pc sur la période au lieu de 5,9 pc en scénario de base, et une incidence de la pauvreté de 31,3 pc en 2021 au lieu de 37,9 pc en scénario de base.

Sur la base de ce scenario optimiste, le coût total du PDES 2017-2021 est évalué à 15.018,2 milliards de FCFA dont 9.305,7 milliards de dépenses publiques et 5.712,5 milliards d’investissements privés. Les dépenses publiques seront financées par 5.523,9 milliards de ressources propres, soit environ 60 pc, et 3.712,5 milliards de ressources extérieures.

Le président nigérien, Mahamadou Issoufou, avait exprimé la semaine dernière l'espoir que la table-ronde de Paris permette de mobiliser les bailleurs de fonds autour des objectifs de son pays, soulignant que ce PDES permet de répondre aux aspirations du peuple nigérien à la sécurité, à l'éducation, à la santé, à l'alimentation et la préoccupation sur la nécessité de construire pour le pays des infrastructures (..) énergétiques, routières, ferroviaires, de communication.

En prélude à cette réunion de Paris, une vaste campagne de mobilisation et d’information a été menée à l’endroit des différents partenaires au développement. Et nombreux parmi eux, sont venus à Niamey, pour rassurer le Gouvernement de leur engagement à soutenir et à accompagner le Niger.

FIN/INFOSPLUSGABON/RTG/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon