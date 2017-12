Des gouvernements européens accusés de complicité de violation des droits humains des migrants en Libye

12 Décembre 2017

Paris, France, 12 décembre (Infosplusgabon) - Amnesty International a accusé, mardi, dans un rapport accablant, des gouvernements européens d'être complices de violations des droits humains des réfugiés et des migrants en soutenant des autorités libyennes qui, généralement, travaillent avec des trafiquants tortionnaires.

John Dalhuisen, directeur pour l'Europe à Amnesty International, cité par des médias français, a affirmé que ''des gouvernements européens, en vue d'empêcher les migrants de traverser la Méditerranée, ont soutenu activement un système complexe d'abus et d'exploitation des réfugiés et des migrants qui implique les garde-côtes libyens, les services de détention et les passeurs''.

''Middle East Eye'', un site web britannique, a mené des enquêtes qui ont révélé que des groupes armés ont reçu des pots-de-vin de l'Italie qui leur aurait versé des sommes importantes pour arrêter des embarcations qui quittent la Libye, rappelle-t-on.

Les Nations unies, de leur côté, avaient condamné la politique de l'Union européenne relative à l'interception des migrants en provenance de la Libye par la Méditerranée, avant de les retourner, la qualifiant d'''inhumaine''.

Les politiques entreprises par certains des Etats membres de l'UE, notamment l'Italie qui, par une série de mesures, ferme les routes migratoires traversant la Méditerranée, sont déplorées par Amnesty international, en regard des conséquences pour les personnes prises au piège à l'intérieur des frontières libyennes.

''Des centaines de milliers de réfugiés et de migrants, pris au piège en Libye, sont à la merci des autorités, des milices, des groupes armés et des passeurs, qui travaillent souvent en bonne entente par appât du gain'', note le rapport de l'organisation de défense des droits de l'homme.

FIN/INFOSPLUSGABON/RTG/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon