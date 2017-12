Libye : Pas d'alternative à l'Accord politique pour parvenir à un consensus en Libye, selon Ahmed Aboul Gheit

12 Décembre 2017

Tripoli, Libye, 12 décembre (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a estimé lundi, qu'"il n'y a pas d'alternative à l'Accord politique comme plate-forme pour tout processus consensuel" en Libye, exprimant son appréciation de la coopération du président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez Al-Sarraj, avec le Représentant spécial du Secrétaire général de la Ligue arabe en Libye, Salah Jemali.

L'assertion de M. Aboul Gheit intervient lors d'une réunion avec M. Al-Sarraj à sa résidence au Caire, en Egypte, a indiqué le Bureau d'information du président du Conseil présidentiel du gouvernement de l'Accord national, ajoutant que la réunion a porté sur les derniers développements sur la scène libyenne.

Au début de la réunion, M. Al-Serraj s'est félicité du rôle important joué par le Secrétaire général et la Ligue arabe pour résoudre la crise politique en Libye, selon la même source.

Le Bureau d'information a indiqué que M. Al-Sarraj a évoqué avec M. Aboul Gheit l'initiative de l'Envoyé de l'ONU, Ghassan Salamé, et les difficultés auxquelles elle fait face, ainsi que sa vision de la nécessité d'organiser des élections présidentielle et législatives l'année prochaine, soulignant que la Commission électorale a entamé les préparatifs.

Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a pour sa part, réitéré l'engagement de son organisation à soutenir tous les efforts pour le succès du processus politique en Libye et le parachèvement des agendas de l'Accord politique, selon le Bureau d'information du président du Conseil présidentiel.

On rappelle que le président du Conseil présidentiel, Fayez Al-Sarraj, a entamé samedi soir, une visite en Egypte au cours de laquelle il a eu des entretiens avec le président Abdel Fattah Al-Sissi et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, portant sur le processus politique en Libye et la coopération entre les deux pays.

