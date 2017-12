Report de l'investiture parallèle du chef de l'opposition kényane

11 Décembre 2017

Kigali, Rwanda, 11 décembre (Infosplusgabon) - La coalition d'opposition kényane, National Super Alliance (Nasa), a reporté une cérémonie prévue pour l'investiture de son leader Raila Odinga comme président parallèle après une élection controversée qu'il a boycottée, a déclaré le parti dans un communiqué publié ce lundi.

Une déclaration, signée par le Professeur Kivutha Kibwana, président du Wiper Democratic Party, un des partis de la coalition de la Nasa, indique que cette décision a été prise suite à de larges consultations internes.

"Après de larges consultations en interne et avec plusieurs interlocuteurs nationaux et internationaux, la direction de la Nasa annonce à ses partisans et à l'ensemble du public que l'investiture de l'Honorable Raila Amolo Odinga et de son Excellence Stephen Kalonzo Musyoka comme président et vice-président de la République du Kenya et l'installation de l'Assemblée du peuple prévues pour le mardi 12 décembre ont été reportées à une date ultérieure", dit une partie du communiqué.

La cérémonie devait se dérouler en un lieu non révélé le jour de la célébration de l'indépendance du Kenya.

"Nous voulons remercier le gouvernement et la population du Comté de Mombasa qui a gracieusement proposé d'accueillir l'évènement", ajoute le communiqué.

Le procureur général, le Pr Githu Muigai, avait averti que cette investiture pourrait équivaloir à un crime "de haute trahison" passible de la peine de mort.

