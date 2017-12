Italie : La FAO plaide pour la protection des montagnes

11 Décembre 2017

Rome, Italie, 11 décembre (Infosplusgabon) - Alors que la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la montagne, ce lundi, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) invite le monde à protéger les montagnes de la dégradation, en indiquant qu'elles fournissent de l'énergie, de l'eau et des aliments, entre autres.

Dans un publication sur son site web, la FAO a noté que dans certains pays, les montagnes sont considérées comme des créatures divines. Dans d'autres, les montagnes sont des pics à gravir et dans d'autres encore, des montagnes, comme des volcans, sont des esprits qui peuvent être mis en colère.

"Dans les pays du monde entier, les montagnes fournissent de l'eau, de l'énergie et des aliments à plus de la moitié de la population mondiale", a déclaré la FAO.

Elle a noté qu'en raison de leur altitude, de leur inclinaison et de leur orientation au soleil, les écosystèmes montagneux sont aisément impactés par les variations climatiques : les espèces végétales et animales locales perdent rapidement leurs habitats et se battent pour survivre sur des superficies en constante diminution et les glaciers de montagne fondent à une allure sans précédent. "Ces modifications des glaciers de montagne ont un impact sur les ressources hydriques dans plusieurs régions du monde".

La FAO a révélé que les montagnes sont également menacées par la dégradation des terres, la surexploitation et les catastrophes naturelles, avec des conséquences potentiellement profondes et dévastatrices, tant pour les communautés de montagne que pour le reste du monde. "Mais cela ne doit pas être le cas. Les communautés de montagne détiennent une riche expérience traditionnelle et une grande expérience de la gestion et du renforcement de la résilience des écosystèmes montagneux fragiles".

D'après la FAO, les agriculteurs de montagne par exemple, ont conçu leurs systèmes agricoles de manière à protéger les sols de l'érosion, de préserver les ressources en eau et de réduire les risques posés par les catastrophes naturelles.

Ils utilisent ces compétences et ce savoir pour préserver les écosystèmes montagneux, car pour eux, la montagne est une maison.

La FAO a expliqué que les montagnes sont importantes pour tout le monde pour de nombreuses raisons. Selon l'organisation, les montagnes non seulement fournissent des moyens de subsistance et améliorent les conditions de vie de 915 millions de leurs habitants dans le monde, mais elles profitent également à des millions de personnes en aval.

Elles abritent 13% de la population mondiale, dont plus de 90% dans les pays en développement, et un habitant de montagne sur trois dans les pays en développement souffre de la faim.

Les montagnes, selon la FAO, fournissent entre 60 et 80% de l'eau douce dans le monde et dans certaines des plus grandes villes du monde, comme Melbourne, Nairobi, New York, Rio de Janeiro et Tokyo, dépendent des montagnes pour s'approvisionner en eau douce.

Les communautés de montagne produisent une abondance d'aliments et de produits de qualité comme le café, le cacao, le miel, les herbes, les épices et du bois et des objets artisanaux qui améliorent les conditions de vie et stimulent les économies locales, a déclaré la FAO, en ajoutant que 6 des 20 végétaux qui fournissent la plupart des aliments consommés dans le monde viennent des régions montagneuses.

La FAO a noté que le tourisme de montagne représente 15 à 20% de l'activité touristique mondiale, attirant des touristes pour une série d'activités comme le ski, l'alpinisme, la randonnée et l'exploration.

Les montagnes jouent également un rôle essentiel dans l'approvisionnement en énergie renouvelable, comme l'hydroélectricité, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et le biogaz pour les villes en aval et les communautés de montagne isolées. L'hydroélectricité fournit un cinquième de toute l'électricité produite dans le monde et certains pays dépendent presque exclusivement des régions montagneuses pour la production d'hydroélectricité.

Selon la FAO, six des 20 espèces végétales qui fournissent la plupart des aliments dans le monde proviennent des régions montagneuses. Il s'agit du maïs, des pommes de terre, de l'orge, du sorgho, du quinoa, des tomates et des pommes.

En outre, les montagnes ont une importance culturelle et naturelle, selon la FAO, notant que l'Organisation des Nations Unies pour la culture (UNESCO) a désigné plusieurs montagnes comme des Sites du patrimoine mondial et des réserves de biosphère (zones conçues pour trouver des solutions entre le développement durable et la protection de la biodiversité). Elle a ajouté que près de 60% de toutes les réserves de biosphère renferment des écosystèmes montagneux.

