France : Ouverture mardi à Paris d'un sommet sur le changement climatique

11 Décembre 2017

Paris, France, 11 décembre (Infosplusgabon) - Une rencontre intitulée "One Planet Summit" se tiendra ce mardi à Paris, la capitale française, en présence de plusieurs leaders du monde dont plusieurs chefs d’Etat africains et des acteurs de la finance publique et privée pour réfléchir aux moyens pour innover, soutenir et accélérer notre lutte commune contre le changement climatique.

Plus de 50 intervenants dont des ONG, des entrepreneurs, des investisseurs, des membres de gouvernement, des acteurs locaux, des scientifiques, se réuniront pour débattre autour de quatre panels de réflexion qui sont «Changer l’échelle de la finance pour l’action climat», «Verdir», la finance en faveur d’une économie durable, « Accélérer l’action locale et régionale en faveur du climat » et « Renforcer les politiques publiques pour la transition écologique et solidaire ».

Ces débats serviront à identifier, à mettre en œuvre des solutions concrètes et à mobiliser la finance publique et privée pour pouvoir les déployer largement, y compris dans les pays les plus vulnérables, ont indiqué les initiateurs de cet événement.

Il s’agit, au cours de cette rencontre, de trouver de nouveaux moyens de financer l’adaptation des modes de vie aux transformations inéluctables, d’accélérer encore la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’ancrer les problématiques climat au cœur de la finance, ont précisé les organisateurs de la réunion.

Le One Planet Summit est organisé conjointement par la France, l’ONU et la Banque mondiale, en partenariat avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le groupement We Mean Business, la Convention des maires pour le climat et l’énergie, la Commission européenne, le réseau C40 Cities, l’OCDE et Bloomberg Philantropie.

