Les gouvernements et la société civile intensifient leurs efforts pour aider les montagnards

11 Décembre 2017

Rome, Italie, 11 décembre (Infosplusgabon) - A l'occasion de la Journée internationale de la montagne, près de 60 pays et plus de 200 organisations de la société civile se sont engagés à renforcer la résilience des populations montagnardes et leur environnement, face au changement climatique, à la faim et aux migrations.

Il s'agit également de s'assurer que le développement durable des montagnes soit partie intégrante du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Les membres du Partenariat de la montagne, une alliance créée en 2002 par l'Italie, la Suisse, la FAO et l'UNEP et composée de plus de 300 membres issus de divers gouvernements, de la société civile et du secteur privé - se sont engagés, d'ici 2030, à ce que : -les gouvernements révisent et actualisent les politiques de développement en vue de les associer à des stratégies qui encouragent un développement durable des montagnes et la conservation des écosystèmes des montagnes;

- les gouvernements, les organisations intergouvernementales et les donateurs révisent et actualisent leurs politiques internationales de coopération au développement, afin que le développement durable des montagnes et la conservation des écosystèmes des montagnes soient partie intégrante de ces politiques;

- dans chaque forum international où il en sera question, ils sensibiliseront le public sur l'importance de développer durablement les montagnes et de conserver les écosystèmes des montagnes.

Les montagnards, au nombre d'un milliard, soit près de 13 pour cent de la population mondiale, sont de plus en plus affectés par le changement climatique et les catastrophes dues au climat. Souvent, ces populations sont géographiquement isolées et vivent en marge de l'économie et de la vie politique de leur pays, les rendant plus sujets aux souffrances liées à la faim et à la pauvreté.

"Un montagnard sur trois vivant dans les pays en développement est vulnérable face à l'insécurité alimentaire. Pour ce qui est des zones rurales, il s'agit d'un montagnard sur deux", a déclaré la Directrice générale-adjointe de la FAO, Maria Helena Semedo.

Alors que les montagnards deviennent de plus en plus vulnérables, les phénomènes de migration vers les zones urbaines et vers l'étranger se multiplient. Ceux qui restent sur place sont souvent des femmes, livrées à elles-mêmes pour gérer les fermes, mais ne bénéficiant que d'un accès limité aux crédits, aux formations et aux droits fonciers.

"Investir dans une agriculture durable pour les régions montagneuses est essentiel afin de relever les défis liés au climat et à la migration car cela facilite l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets, tout en luttant contre les autres causes profondes de la migration telles que la pauvreté rurale et l'insécurité alimentaire", a ajouté Mme Semedo.

"Conformément aux engagements pris dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030, consistant à "ne laisser personne pour compte", et de l'Accord de Paris sur le climat, les montagnes doivent devenir une priorité des discussions politiques mondiales et des efforts de coopération, mais aussi des activités de développement visant à promouvoir la recherche, de nouvelles politiques et des investissements", a indiqué Andrea Olivero, sous-ministre italien des politiques agricoles, alimentaires et forestières.

L'Italie a joué un rôle déterminant dans le processus qui a permis de déboucher sur l'engagement pris lundi.

La FAO a lancé lundi la publication "Gestion des bassins en action", reconnaissant le rôle essentiel joué par les bassins, lorsque bien gérés, dans la fourniture d'eau douce aux humains et dans la réduction du risque de désastres naturels pour les collectivités vivant en aval de ces bassins.

La publication expose les recommandations et leçons apprises, suite à la mise en œuvre de 12 projets, soutenus par la FAO, ayant appliqué diverses stratégies de gestion des bassins cette dernière décennie dans plusieurs pays, à savoir en République populaire démocratique de Corée, en Equateur, en Gambie, au Guatemala, au Kirghizstan, en Mauritanie, au Maroc, au Pakistan, au Tadjikistan, en Turquie, en Tanzanie et en Zambie.

