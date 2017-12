La CPI réfère la non-coopération de la Jordanie dans l'arrestation de Omar El Béchir à l'Assemblée des États parties

11 Décembre 2017

Abidjan, Côte d'Ivoire, 11 décembre (Infosplusgabon) - La Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale (CPI) a décidé lundi de renvoyer la non-coopération de la Jordanie à l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome (AEP) et au Conseil de sécurité des Nations unies pour n'avoir pas exécuté la demande d'arrestation du président soudanais, Omar El-Béchir, poursuivi pour cinq chefs de crimes contre l'humanité, deux chefs de crimes de guerre et trois chefs de génocide à l'encontre des groupes ethniques des Four, Masalit et Zaghawa.

Dans un communiqué, la Chambre explique que sa décision se fonde sur le fait que le royaume hachémite de Jordanie, État partie au Statut de Rome de la CPI depuis 2002, a manqué à ses obligations, en vertu du Statut en ne remettant pas le président El-Béchir à la CPI, alors qu'il était sur le territoire jordanien, lors du Sommet de la Ligue des Etats arabes, le 29 mars dernier.

La Chambre a, à la majorité composée du juge-président Cuno Tarfusser et du juge Chang-ho Chung, précisé que la Résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité imposait à la Jordanie l'obligation de coopérer pleinement avec la CPI et de lui fournir toute l'assistance nécessaire et que l'une des conséquences en est que l'article 27 (2) du Statut s'applique également au Soudan, rendant inapplicable toute immunité fondée sur la qualité officielle au Soudan qui existerait autrement en droit international.

Le juge Marc Perrin de Brichambaut a joint une opinion minoritaire, concordante avec les conclusions de la majorité, tout en considérant que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, à laquelle la Jordanie et le Soudan sont parties, offre la base pour la non-immunité du président du Soudan dans le cadre de cette affaire.

Sous l'inculpation de deux mandats d'arrêt de la CPI, délivrés en mars 2009 et en juillet 2010, le président El-Béchir jouit de la bienveillance de certains États parties au Statut de Rome qui, alléguant de son statut lui conférant une immunité juridictionnelle, refusent d'exécuter lesdits mandats.

La CPI avait noté, en juillet dernier, à l'encontre de l'Afrique du Sud, le même manque de respect de ses obligations en juin 2015 pour n'avoir pas arrêté le président El-Béchir.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOP/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon