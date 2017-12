Les vertus du dialogue social louées à l'ouverture à Dakar d'un atelier régional francophone

11 Décembre 2017

Dakar, Sénégal, 11 décembre (Infosplusgabon) - La présidente du Haut Conseil pour le dialogue social (HCDS) du Sénégal, Mme Innocence Ntap Ndiaye, a magnifié lundi à Dakar les vertus du dialogue social, soulignant que cette problématique était solidement ancrée dans les valeurs traditionnelles africaines.

"Le dialogue social est, pour le Bureau international du travail et nos pays, non seulement un objectif stratégique en lui-même, mais aussi un moyen d’action incontournable pour l’atteinte des objectifs majeurs que se sont fixés les mandants tripartites en matière d’emploi, de protection sociale et de protection des droits fondamentaux", a déclaré l'ancien ministre du Travail et des Organisations professionnelles du Sénégal, à l'ouverture

d'un séminaire régional de trois jours sur le dialogue social en Afrique francophone.

Mme Ndiaye a notamment appelé à une promotion plus efficiente de la pratique et de l’institutionnalisation du dialogue social au sein des organisations africaines d’intégration économique sous-régionales.

Par ailleurs présidente du Groupe international francophone de dialogue social (IFDS), Innnocence Ntap Ndiaye a souligné l'importance que les autorités du Sénégal accordent au dialogue.

A cet égard, elle a rendu hommage au président Macky Sall pour avoir élevé l’Institution tripartite nationale de dialogue social au rang de Haut Conseil, en élargissant ses missions et en augmentant ses moyens d’intervention.

Selon Mme Ndiaye, le séminaire de Dakar devrait permettre aux pays membres de l'IFDS de s'aguerrir afin d’éradiquer les menaces contre la paix sociale, d’amoindrir leurs faiblesses, d’optimiser leurs forces et de tirer profit des opportunités pour placer le dialogue social au cœur de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation de leurs politiques économiques et sociales en cours.

Le séminaire regroupe des acteurs du dialogue social d’une vingtaine de pays d'Afrique francophone, ainsi que des représentants d’organisations et d’institutions internationales dont le Bureau international du travail (BIT), l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) et la CNV Internationaal des Pays-Bas.

Selon les organisateurs, il se justifie par la nécessité de disposer d’un cadre approprié, d’un programme et d’acteurs bien formés.

La rencontre vise, entre autres, à créer un réseau d’acteurs du dialogue social pour développer des initiatives concourant à renforcer les processus de dialogue social en cours dans les différents pays et échanger sur les modes de règlement et de prévention des conflits liés aux processus électoraux dans l’espace francophone.

Elle a pour thème "Regards croisés sur des expériences et problématiques de dialogue social en Afrique francophone".

Parmi les pays participants figurent le Sénégal, le Bénin, le Togo, la Centrafrique, la RD Congo, le Niger, le Mali, la Mauritanie, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Tchad, le Cameroun et Madagascar.

Le Groupe international francophone de dialogue social a été créé en décembre 2016 à Turin, en Italie, en marge d'une rencontre de l'Académie sur le dialogue social et les relations professionnelles.

FIN/INFOSPLUSGABON/RTE/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon