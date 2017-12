L’opposition togolaise annonce une reprise de ses manifestations mercredi prochain

11 Décembre 2017

Lomé, Togo, 11 décembre (Infosplusgabon) - L’Opposition togolaise va renouer mercredi, jeudi et vendredi avec ses manifestations pour réclamer le retour à la Constitution de 1992, après une semaine de répit et malgré l’appel au dialogue du gouvernement et de la communauté internationale, a-t-on appris lundi, de sources proches de la coalition des partis qui la composent.

Outre le retour à la Constitution du 14 octobre 1992, l'Opposition exige la révision du cadre électoral et l'instauration du droit de vote des Togolais de l'étranger.

Elle dénonce et condamne également " les répressions sauvages et barbares du samedi 02 décembre 2017, par des militaires et gendarmes, sur des populations se rentrant paisiblement chez elles après la manifestation; exige l’arrêt immédiat des persécutions, des arrestations, des poursuites et des violences à l’encontre des militants et dirigeants des partis politiques de l’opposition, et l’arrêt immédiat des entraves à l’exercice du droit constitutionnel de manifestation sur toute l’étendue du territoire national".

Le 7 décembre dernier, le gouvernement avait lancé un appel au dialogue à l’opposition, assorti de quelques mesures d’apaisement, notamment la libération de deux imams proches du leader du Parti national panafricain (PNP), Tchikpi Salifou Atchadam, une des bêtes noires du régime en place, ainsi que la promesse d’accélérer les procédures pour étudier les cas d’opposants inculpés dans le cadre du dossier dit des incendies de Lomé et de Kara depuis janvier 2013.

Cela fait quatre mois que couve cette crise sur les réformes qui a déjà fait une vingtaine de morts sur toute l’étendue du territoire national.

