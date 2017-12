Un premier Congrès international d'urologie du 13 au 15 décembre prochain à Bamako au Mali

11 Décembre 2017

Bamako, Mali, 11 décembre (Infosplusgabon) - Bamako, la capitale malienne, va abriter, du 13 au 15 décembre prochain, le premier Congrès international d’urologie organisé à l’initiative de l’Association malienne d’urologie (AMU-Mali), a-t-on appris lundi de source officielle.

Près de 300 praticiens d’Afrique et d’ailleurs prendront part au travaux de ce congrès qui seront axés sur différents thèmes, comme "les cancers en urologie", "les fistules obstétricales" et "les troubles de la sexualité masculine", choisis selon le comité scientifique, parce que les praticiens sont fréquemment confrontés à des cas de cancer sur l'appareil uro-génital.

A travers cette initiative, l’AMU-Mali entend surtout mettre la lumière sur l’urologie, une discipline encore peu connue du grand public et qui se consacre au diagnostic et au traitement des atteintes congénitales, infectieuses, lithiasiques, traumatiques et tumorales des appareils urinaires masculin et féminin (rein, bassinet, uretère, vessie, urètre) et de celles de l’appareil génital masculin (prostate, testicule, verge).

Selon les spécialistes, les cancers les plus fréquents en urologie au Mali sont essentiellement ceux qui se greffent sur la vessie et la prostate.

"Nous avons un facteur favorisant le cancer de la vessie: la bilharziose urinaire qui sévit de façon endémique dans les zones lacustres, tout au long des grands fleuves et des rivières", ont expliqué les spécialistes.

Selon eux, les troubles sexuels masculins et les lithiases urinaires font également parties des problèmes de santé publique au Mali.

Ils expliquent que les lithiases, c’est-à-dire la présence d’un calcul (caillou) au niveau de l’appareil urinaire, sont essentiellement dues à une consommation excessive des produits laitiers.

Ces calculs peuvent entraîner des infections urinaires à répétition, une destruction du rein et évoluer vers une insuffisance rénale.

Au cours du Congrès, plusieurs communications sont attendues à partir des thématiques qui seront débattues, par des sommités de la médecine de différents pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/RTE/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon