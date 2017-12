La directrice générale du FMI salue les performances économiques du Bénin

11 Décembre 2017

Cotonou, Bénin, 11 décembre (Infosplusgabon) - La directrice générale du Fonds monétaire internationale (FMI), Mme Christine Lagarde, salue les performances économique du Bénin, dans une interview au quotidien béninois du service public "La Nation".

"Les performances macroéconomiques du Bénin ont été bonnes. Le Bénin a mis en œuvre les politiques approuvées dans le cadre du programme appuyé par le FMI, et le pays a respecté tous ses engagements", a déclaré Mme Lagarde, arrivée dimanche soir à Cotonou, dans le cadre d’une visite officielle de travail de 72h.

Mme Lagarde fait remarquer que les autorités béninoises avaient élaboré un programme visant à stimuler l'investissement public et privé pour aider à transformer l'économie, en mettant l’accent sur l'agriculture et le tourisme.

"Ces réformes devraient permettre aux petites et moyennes entreprises d'améliorer le climat des affaires. En un mot, le Programme d’action du gouvernement (PAG) va dans la bonne direction, mais les objectifs de protection sociale doivent être atteints", a-t-elle ajouté.

Parlant de l’attente par le Bénin du décaissement d’un financement du programme de la Facilité élargie de crédit, Mme Lagarde a rassuré que la mise en œuvre du programme se déroulait de manière satisfaisante.

"Il y a deux semaines, notre Conseil d’administration a approuvé la première revue de l'accord sur la Facilité élargie de crédit contractée avec le Bénin. Cet accord a permis de débourser un montant additionnel de 22,6 millions de dollars, portant le montant des décaissements à 44 millions de dollars, soit un peu plus de 24 milliards de francs CFA", a-t -elle poursuivi.

"Depuis plusieurs années, le Bénin connaît une forte croissance économique, cependant, cette solide performance macroéconomique ne s'est pas encore traduite par une réduction significative de la pauvreté, ce qui reste un défi majeur", a-t-elle fait remarquer.

"Nous aimerions voir de nouveaux progrès dans la protection sociale des populations les plus démunies, d’autant plus que les dépenses dans ce secteur ont été en dessous des objectifs que nous avons définis avec les autorités. A cet égard, les autorités nous ont assuré que les retards dans la mise en œuvre des réformes liées à la protection sociale étaient dus à des obstacles administratifs qui ont été levés, et que les objectifs concernant les dépenses en matière de protection sociale seront atteints", a souligné la directrice générale du FMI.

Démarrée dimanche soir, la visite de Mme Lagarde au Bénin s’inscrit dans le cadre du dialogue régulier que son institution entretient avec les pays membres.

