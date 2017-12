Coup d'envoi ce lundi en Tunisie du 32éme Championnat d'Afrique des clubs champions de basketball

11 Décembre 2017

Tunis Tunisie, 11 décembre (Infosplusgabon) - La 32 édition du Championnat d'Afrique des clubs champions de basketball démarre lundi soir dans la sale de Radés de Tunis et se poursuivra jusqu'au 20 décembre, a-t-on appris de sources proches de la Fédération tunisienne de basketball.

Le tirage au sort de la compétition a été effectuée dimanche soir, mettant l'Etoile de Radés, club organisateur dans la Poule A avec City Oilers Kampala (Ouganda), Interclub (Angola), Can Weblers (Nigeria), BC New Generation (Congo) et Salé (Maroc).

La Poule B est composée du deuxième représentant de la Tunisie, US Monastir, de Libolo (Angola), GS Pétroliers (Algérie), Gombe Bulls (Nigeria), ACB (Congo) et Ferroviario (Mozambique).

Les quarts de finales se joueront le lundi 18 décembre, les demi-finales le 19 et la finale le 20 du même mois, signale-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON

