Libye: le processus électoral, la visite de al-Sarraj en Allemagne et l'immigration clandestine au menu de la presse

10 Décembre 2017

Tripoli, Libye, 10 décembre (Infosplusgabon) - La relance du processus électoral en Libye avec le lancement des inscriptions sur les listes électorales en prélude au référendum populaire pour l'adoption de la future Constitution de la Libye et des élections générales visant à doter le pays d'institutions pérennes, a fait la Une des journaux libyens qui ont couvert la visite du président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, en Allemagne dominée par la question de l'immigration clandestine qui a également fait l'objet d'une conférence à Tripoli destinée à faire le point sur le phénomène dans le pays.

Afrigatenews a écrit dans un article intitulé "lancement des inscriptions sur les listes électorales", que le président de la Haute Commission nationale électorale en Libye (Hnec), Imed Sayeh, a annoncé l'ouverture du processus électoral avec le début des inscriptions sur les listes électorales sur toute l'étendue du territoire libyen.

Lors d'une conférence de presse à Tripoli, en présence de l'émissaire des Nations unies en Libye, Ghassane Salamé, M. Sayeh a indiqué, cité par le journal, que "ce processus consiste à donner accès aux citoyens non enregistrés ou à ceux qui souhaitent changer de bureau de vote l’opportunité de s’inscrire de nouveau".

Selon le journal électronique, le président de la Hnec a précisé que ce processus se poursuivra pendant une période de 60 jours tout en laissant la possibilité de proroger la période d’inscription des électeurs.

Afrigatenews a ajouté que le responsable libyen a précisé, en ce qui concerne les Libyens de l’étranger, que le processus d'enregistrement débutera le 1er février 2018, notant que les listes électorales seront entièrement renouvelées, ce qui nécessite une nouvelle inscription.

Rapportant l'intervention de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies, Ghassan Salamé, le journal a indiqué qu'il a exprimé son appréciation pour cette opération, félicitant la Haute Commission électorale nationale et tous les Libyens pour le début du processus d'inscription des électeurs et la signature de la Convention d'appui au processus électoral.

Il a annoncé, selon Afrigatenews, que la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (Unsmil) a signé un accord de soutien avec la Hnec en vue d'apporter un soutien financier pour l'opération électorale, ajoutant qu'il a reçu l'appui financier de la France et de l'Italie, tandis qu'il s'attend à ce que d'autres pays donateurs contribuent à cette opération.

Le journal al-Marsad s'est, de son côté, intéressé à al visite du président du Conseil présidentiel effectuée en Allemagne où il est arrivé en provenance des Etats-unis, soulignant que le dossier de l'immigration clandestine a dominé les entretiens avec la chancelière Angela Merkel.

Selon le journal, M. Al-Serraj a échangé avec la Chancelière allemande, Angela Merkel, au siège de la Chancellerie, dans la capitale Berlin, sur un certain nombre de dossiers d'intérêt commun, notamment les relations bilatérales et les dossiers de l'immigration clandestine, de la sécurité et de l'énergie.

La situation tragique des réfugiés en Libye, les moyens de stabiliser la Libye et de fournir de meilleures conditions pour les migrants ont figuré au menu des discussions entre les deux personnalités, a ajouté al-Marsad.

Le journal a rappelé M. al-Sarraj s'est engagé lors du sommet Ua/Ue en Côte-d'Ivoire de permettre au Haut-commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (Hcr) et à l'Organisation internationale pour la migration (Oim), l'accès aux camps de réfugiés dans son pays afin de permettre aux migrants qui souhaitent quitter la Libye de rentrer chez eux.

Cette décision intervient dans le contexte de la situation tragique des migrants en Libye et des allégations sur l'existence de la traite des esclaves dans ce pays, a expliqué le journal.

Le gouvernement de Berlin a promis une aide financière supplémentaire au Fonds d'urgence de l'Ue pour l'Afrique, a précisé le journal qui indique que des estimations situent le nombre de migrants en Libye entre 400.000 et un million personnes vivant dans des conditions misérables, espérant avoir une chance de traverser la Méditerranée vers l'Europe.

Pour sa part, le journal al-Wassat, s'est fait l'écho d'une conférence organisée par le Conseil national pour le développement économique, à Tripoli, sous le thème : "L'immigration clandestine en Libye, ses conséquences, ses implications politiques nécessaires", destinée à réfléchir sur le phénomène de l'émigration clandestine en Libye à la lumière des allégations sur l'existence de mauvais traitement et de marché d'esclaves des migrants vendus aux enchères.

Le site du journal al-Wassat, paraissant au Caire en Egypte, a rapporté que les différents orateurs dont des experts, sociologues et médecins ont fait part des conséquences de l'immigration clandestine sur la Libye qui supporte à elle seule les flux de plus d'un million de migrants qui se déversent à travers ses frontières terrestres avec ses six pays voisins.

Ils ont, tour à tour, mis l'accent sur les impacts économiques et sanitaires de la présence des migrants dont un seul coûte à l'Etat libyen 1200 dollars par an portant sur l'hébergement, les soins et autres prestations en plus des maladies apportées par les migrants avec eux et dont l'éradication en Libye a coûté énormément d'argent. Mais ces maladies ont refait surface à la faveur de l'immigration notamment l'hépatite, la malaria et autres maladies tropicales.

Les participants ont, lors de cette rencontre, critiqué les conclusions du sommet de l'Union africaine et l'Union européenne tenu à Abidjan et dominé par la question de l'immigration propulsée devant les projecteurs de l'actualité par le reportage de la chaîne de télévision américaine (CNN) sur les allégations de l'existence de marché de migrants transformés en esclaves.

Ils ont notamment reproché à ce sommet d'avoir éludé les causes de ce phénomène et manqué de cible en ne dégageant pas les solutions idoines à l'immigration clandestine au lieu d'énoncer des demi-mesures aux effets de tranquillisant.

Les intervenants ont plaidé pour une grande coordination entre tous les acteurs de la chaîne d'immigration afin de contrer les organisations de traite des personnes et les passeurs qui ont profité de l'insécurité en Libye et des lacunes dans les efforts de la Communauté internationale pour fructifier leurs profits de ce phénomène.

FIN/INFOSPLUSGABON/AER/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon